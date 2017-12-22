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بالفيديو.. تفاصيل المنظومة الدفاعية للمملكة التي اعترضت 83 صاروخا حوثيا

بالفيديو.. تفاصيل المنظومة الدفاعية للمملكة التي اعترضت 83 صاروخا حوثيا
نايف السالم(صدى):

اعترضت منظومة المملكة الدفاعية الصاروخية 83 صاروخًا أطلقتها الميليشيات الحوثية على المملكة، ودمرتها بنسبة نجاح 100%.

وتعمل المملكة على تطوير منظوماتها الدفاعية لتضم شبكة من أجهزة مختلفة، وقد وافقت وزارة الدفاع الأمريكية في أكتوبر الماضي على تزويد المملكة بمنظومة ” ثاد ” .

ذات القدرة العالية على التعامل مع كافة أنواع الرؤوس الحربية ” الباليستية ” كأسلحة الدمار الشامل الصاروخية.

وستتوفر للمملكة من خلال هذه الصفقة الجديدة 44 منصة إطلاق و360 صاروخاً، هذا إلى جانب الصفقة التي وُقعت مؤخراً مع روسيا لشراء منظومة S-400 الصاروخية القادرة على تدمير كافة الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 19 ساعة

58 صاروخا بالستيا تم اطلاقه علي المملكه حان الوقت لاعفاء وزير الدفاع قبل الهزيمه النكراء .

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

الله يحفظ بلادنا من كل شر

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