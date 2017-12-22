بالفيديو.. تفاصيل المنظومة الدفاعية للمملكة التي اعترضت 83 صاروخا حوثيا
اعترضت منظومة المملكة الدفاعية الصاروخية 83 صاروخًا أطلقتها الميليشيات الحوثية على المملكة، ودمرتها بنسبة نجاح 100%.
وتعمل المملكة على تطوير منظوماتها الدفاعية لتضم شبكة من أجهزة مختلفة، وقد وافقت وزارة الدفاع الأمريكية في أكتوبر الماضي على تزويد المملكة بمنظومة ” ثاد ” .
ذات القدرة العالية على التعامل مع كافة أنواع الرؤوس الحربية ” الباليستية ” كأسلحة الدمار الشامل الصاروخية.
وستتوفر للمملكة من خلال هذه الصفقة الجديدة 44 منصة إطلاق و360 صاروخاً، هذا إلى جانب الصفقة التي وُقعت مؤخراً مع روسيا لشراء منظومة S-400 الصاروخية القادرة على تدمير كافة الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض.
زائر[ عدد التعليقات: 1005 ] نشر منذ 19 ساعة
58 صاروخا بالستيا تم اطلاقه علي المملكه حان الوقت لاعفاء وزير الدفاع قبل الهزيمه النكراء .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
الله يحفظ بلادنا من كل شر