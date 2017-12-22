بالفيديو.. تفاصيل المنظومة الدفاعية للمملكة التي اعترضت 83 صاروخا حوثيا

نايف السالم(صدى):

اعترضت منظومة المملكة الدفاعية الصاروخية 83 صاروخًا أطلقتها الميليشيات الحوثية على المملكة، ودمرتها بنسبة نجاح 100%.

وتعمل المملكة على تطوير منظوماتها الدفاعية لتضم شبكة من أجهزة مختلفة، وقد وافقت وزارة الدفاع الأمريكية في أكتوبر الماضي على تزويد المملكة بمنظومة ” ثاد ” .

ذات القدرة العالية على التعامل مع كافة أنواع الرؤوس الحربية ” الباليستية ” كأسلحة الدمار الشامل الصاروخية.

وستتوفر للمملكة من خلال هذه الصفقة الجديدة 44 منصة إطلاق و360 صاروخاً، هذا إلى جانب الصفقة التي وُقعت مؤخراً مع روسيا لشراء منظومة S-400 الصاروخية القادرة على تدمير كافة الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات الحربية والصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض.