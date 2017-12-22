” خلفان ” : قرار الأمم المتحدة يبرهن أن العالم يقف مع الحق وليس القوة

أبوظبي(صدى):

قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي الأسبق، إن قرار الأمم المتحدة بشأن القدس يفضح همجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبرهن بأن العالم يقف مع الحق لا مع القوة.

وأضاف ” خلفان ” ، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن إصرار ترامب على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل يجعل العالم الإسلامي كله يؤمن بأن الدفاع عن القدس فرض على كل مسلم ومسلمة، مشيرًا إلى أن جميعنا نأمل أن يكون قراره بقدس غربية لليهود وقدس شرقية للفلسطينيين احقاقا للحق، ولكن هذا التحيز لن يفلح ابدا مهما طال زمن الإحتلال.