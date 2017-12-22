” خلفان ” : قرار الأمم المتحدة يبرهن أن العالم يقف مع الحق وليس القوة
قال ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي الأسبق، إن قرار الأمم المتحدة بشأن القدس يفضح همجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبرهن بأن العالم يقف مع الحق لا مع القوة.
وأضاف ” خلفان ” ، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن إصرار ترامب على أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل يجعل العالم الإسلامي كله يؤمن بأن الدفاع عن القدس فرض على كل مسلم ومسلمة، مشيرًا إلى أن جميعنا نأمل أن يكون قراره بقدس غربية لليهود وقدس شرقية للفلسطينيين احقاقا للحق، ولكن هذا التحيز لن يفلح ابدا مهما طال زمن الإحتلال.
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
وشهد شاهد من أهلها صمت دهرا ونطق كفرا هل اعترفت ياخلفان بأن أمريكا وإسرائيل مورينكم العين الحمراء فإذا عقدت الدول العربيه ايه قمم لا أسمع فيه سوى ظ راطكم هل ا رعبتكم أمريكا واسراءيل فسكتم عن حق مغتصب لا يمكنني الا ان اقول أينما اتجهت الى بلد تجده كالطير مقصودا جناحاه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
ستبقى القدس عربية عاصمة لفلسطين