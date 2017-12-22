” البيئة ” تصدر الإيجاز اليومي لمتابعة حالات إصابة بانفلونز الطيور H5N8

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأمنية أعمالها للسيطرة والتحكم بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 بعد اكتشاف إصابات في سوق العزيزية للطيور بالرياض، ويمكن إيجاز الأعمال والتطورات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالتالي:

انتهت جميع القطاعات من التخلص الآمن من جميع الطيور وتطهير سوق العزيزية للطيور بمدينة الرياض، ولا يزال السوق مغلقا.

كشفت نتائج مختبر التشخيص البيطري بالرياض عن سلامة العينات الواردة للمختبر من محافظة الخرج وضرما.

اكتشاف حالات إصابة بانفلونز الطيور من نوع H5N8 لطيور مائية في أحد الأحواش في محافظة المزاحمية، وبناء على ذلك سيتم تطبيق خطة الطوارئ لذلك، وفرضت الوزارة حظر بيع وتداول وتنقل الطيور في محيط دائرة نصف قطرها ١٠كلم.

إجمالي عدد البلاغات التي وردت إلى غرفة الطوارئ منذ أمس ٢١ بلاغاً، تنوعت مابين بلاغات نفوق واشتباه، إضافة إلى ٧٣ استفسارا حول المرض.

بينت نتائج الفحوصات إصابة عدد من الحيوانات الأليفة في سوق العزيزية للطيور بالرياض بانفلونزا H5N8، وستبدأ الفرق الميدانية المشتركة ( أمانة منطقة الرياض، ومديرية الزراعة بالرياض) بالتخلص الآمن منها.

يجري مختبر التشخيص البيطري بالرياض حاليا فحصاً لعينات يبلغ عددها ٧٤ عينة من مختلف مناطق المملكة.

كشفت نتائج مختبر التشخيص البيطري بالرياض أن عدد الإصابات التي سجلت في سوق العزيزية للطيور بالرياض بلغت ١٤ إصابة .

تهيب القطاعات بجميع مربي الطيور بالاتصال على هاتف الطوارئ للإبلاغ عن أية حالات نفوق أو الاشتباه بالإصابة على هاتف: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ .