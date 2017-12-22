الردع السعودي أول من تكفل بكشف تجاوزات إبراهيم صالح

نايف السالم(صدى):

يوما بعد يوماً، يستمر حساب الردع السعودي في كشف فضائح المسيئين للمملكة والمندسين، جاء أخرها كشفه لفضائح الممثل الكوميدي إبراهيم صالح، بعدما دأب على توجيه الإساءة المباشرة لفتيات المملكة وسخريته من عاصفة الحزم، وقيم المملكة ، وتشويه صورة المملكة لدى الإعلام الإلكتروني.

وهاجم حساب الردع السعوي إساءة الممثل الكوميدي إبراهيم صالح، متهمة إياه بتوجيه إساءة مباشرة لفتيات المملكة، والسخرية من قيم المملكة، وتشويه صورتها.

وشن الردع السعودي هجوما شديدا تجاه فيديو الإساءة معلقا، ” لصالح من يعمل هذا وأمثاله، يسخر من حربنا عاصفة الحزم ومن بنات السعودية ومن قيمنا كشعب سعودي بأسلوبه الساذج، ولاتزال القنوات الفضائية مأوى له ومخلفات الدول المجاورة وتبرزهم كسعوديين ” .

وأثيرت موجة غضب شديدة نتيجة مقطع فيديو للممثل الكوميدي، إبراهيم صالح، نشرعلى موقع يوتيوب، سخر خلاله من عاصفة الحزم، والفتيات السعوديات اللاتي يظهرن دعمهن للوطن عبر مقاطع فيديو على موقع ” سناب شات ” .

وسخر صالح عبر الفيديو من طريقة دعم الفتيات السعوديات، قائلا ” الدعم لا يعني فيديو عبر السناب شات وسرد أشعار مثل : في عيون العداوة كلنا جرحى ورصاصة، أو كلنا درع حامي للوطن، واصفا الفتيات بأنها تدعم وطنها وهي ترقص أمام المرآة ” .

وأثارت هذه السخرية غضب المواطنات مما جعلهن يدشنون هاشتاق على موقع تويتر باسم ” إبراهيم صالح يسيء للسعوديات ” .

واستمر حساب الردع في حملته ضده، ووصفه بأنه لا يعد مواطن سعودي ولا ينتمي للمملكة.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الثقافة والإعلام، قرار بإيقاف الممثل إبراهيم صالح، عن الظهور الإعلامي لمخالفته نظام المطبوعات والنشر وعدم التزامه بالسياسة الإعلامية بالمملكة.

كما تم إحالته للجنة المخالفات الإعلامية المختصة لاتخاذ اللازم نظاماً بشأن المخالفة؛ استجابة لهجوم الجماهير ضده والمطالبة بعدم ظهوره على الشاشة مرة أخرى.