مدرب اليمن: لست من كوكب آخر.. وكرة القدم لا تعترف بالجنسيات

نواف السالم(صدى):

قال الإثيوبي إبراهام مبراتو، المدير الفني للمنتخب اليمني، إن قيادته للفريق في بطولة كأس الخليج الحالية، خليجي 23، المقامة حاليًا في الكويت، كأول مدرب إثيوبي في تاريخ البطولة ليس أمرًا غريبًا، ويجب ألا يندهش أحد من وجود مدرب إثيوبي في بطولات الخليج.

وأضاف ” مبراتو ” ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة، قبل مباراته غدا، ” لست قادمًا من كوكب آخر، إثيوبيا عضو في الاتحاد الفريقي لكرة القدم ” كاف ” ، ولديها تاريخ كبير، حيث تأسس الاتحاد الإثيوبي للعبة قبل عشرات السنوات، والقيادات الإثيوبية تواجدت على رأس الهرم في الكاف أيضا ” .

وأشار ” مبراتو ” ، إلى أن ” كرة القدم لا تعترف بالجنسيات وإنما بشخصية المدرب، ولهذا وجودي هنا هو إعادة كتابة للتاريخ ” .

وأوضح ” مبراتو ” ، ” بالعودة إلى المشاركات السبع السابقة للمنتخب اليمني في لبطولة الخليجية، لم يحقق الفريق أي انتصار في هذه المشاركات، لكنه جاء إلى الكويت لتغيير هذا وكتابة التاريخ من جديد، أيضًا في بطولات الخليج وإسعاد الجماهير اليمنية، التي تنتظر ظهور فريقها بأفضل صورة “.