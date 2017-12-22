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بالفيديو.. الأخضر يتقدم على الكويت بهدف ” المؤشر ” في الشوط الأول

بالفيديو.. الأخضر يتقدم على الكويت بهدف ” المؤشر ” في الشوط الأول
طلال الغامدي(صدى):

تمكن المنتخب الوطني من الحفاظ على هدفه الأول الذي حققه اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الثالثة عشر من بداية المباراة ، وحتى نهاية الشوط الأول .

يذكر أن الأخضر افتتح اليوم الجمعة، مباريات الدورة الثالثة عشر من كأس الخليج على ملعب الملك جابر الدولي بالكويت في مواجهة مضيفه الأزرق .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة

النتيجه 2 صفر للسعوديه الف الف مبروك

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة

النتيجه 2 صفر للسعوديه الف الف مبروك

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة

افا 2 / 1 جاب الكويت هدف

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 20 ساعة

الدورة الثالثة عشر من كأس الخليج على ملعب الملك جابر الدولي بالكويت في مواجهة مضيفه الأزرق .
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,,,, مبروك جابر صار ملك ,,,

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