بالفيديو.. الأخضر يتقدم على الكويت بهدف ” المؤشر ” في الشوط الأول

طلال الغامدي(صدى):

تمكن المنتخب الوطني من الحفاظ على هدفه الأول الذي حققه اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الثالثة عشر من بداية المباراة ، وحتى نهاية الشوط الأول .

يذكر أن الأخضر افتتح اليوم الجمعة، مباريات الدورة الثالثة عشر من كأس الخليج على ملعب الملك جابر الدولي بالكويت في مواجهة مضيفه الأزرق .