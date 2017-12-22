بالفيديو.. الأخضر يتقدم على الكويت بهدف ” المؤشر ” في الشوط الأول
تمكن المنتخب الوطني من الحفاظ على هدفه الأول الذي حققه اللاعب سلمان المؤشر في الدقيقة الثالثة عشر من بداية المباراة ، وحتى نهاية الشوط الأول .
يذكر أن الأخضر افتتح اليوم الجمعة، مباريات الدورة الثالثة عشر من كأس الخليج على ملعب الملك جابر الدولي بالكويت في مواجهة مضيفه الأزرق .
#الكويت_السعوديه 0×1 – هدف سلمان المؤشر د’13 . pic.twitter.com/SZJItt7q7F
— Ball Gools (@BallGools) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة
النتيجه 2 صفر للسعوديه الف الف مبروك
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة
النتيجه 2 صفر للسعوديه الف الف مبروك
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة
افا 2 / 1 جاب الكويت هدف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 20 ساعة
الدورة الثالثة عشر من كأس الخليج على ملعب الملك جابر الدولي بالكويت في مواجهة مضيفه الأزرق .
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,,,, مبروك جابر صار ملك ,,,