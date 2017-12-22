أول قائدة بالمملكة لسيارة كارتنج: كسر حاجز الخوف سر نجاح أي فتاة
قالت أمجاد عبدالعزيز، أول قائدة بالمملكة لسيارة كارتنج، إنها بدأت القيادة من سن صغيرة وكسرت حاجز الخوف لذلك أثبت وجودها.
وأضافت ” عبد العزيز ” ، خلال ” برنامج سيدتي ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن كسر حاجز الخوف هذا ما تحتاجه أي فتاة للنجاح في كل المجالات.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة
طيب مبروك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 20 ساعة
ويش ورا هذا الكلام ؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 20 ساعة
يسسسسسسسسسعد لي هاالطله😍😍😍
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 19 ساعة
والله البنيه مزيونه يعيال
ماشاءالله
سيارة تسوق سيارة😍😍😍
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه اهم شيء اهلك مبسوطين