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أول قائدة بالمملكة لسيارة كارتنج: كسر حاجز الخوف سر نجاح أي فتاة

أول قائدة بالمملكة لسيارة كارتنج: كسر حاجز الخوف سر نجاح أي فتاة
نايف السالم(صدى):

قالت أمجاد عبدالعزيز، أول قائدة بالمملكة لسيارة كارتنج، إنها بدأت القيادة من سن صغيرة وكسرت حاجز الخوف لذلك أثبت وجودها.

وأضافت ” عبد العزيز ” ، خلال ” برنامج سيدتي ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن كسر حاجز الخوف هذا ما تحتاجه أي فتاة للنجاح في كل المجالات.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة

طيب مبروك

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 20 ساعة

ويش ورا هذا الكلام ؟؟

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 19 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههه اهم شيء اهلك مبسوطين

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