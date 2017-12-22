أول قائدة بالمملكة لسيارة كارتنج: كسر حاجز الخوف سر نجاح أي فتاة

نايف السالم(صدى):

قالت أمجاد عبدالعزيز، أول قائدة بالمملكة لسيارة كارتنج، إنها بدأت القيادة من سن صغيرة وكسرت حاجز الخوف لذلك أثبت وجودها.

وأضافت ” عبد العزيز ” ، خلال ” برنامج سيدتي ” ، المذاع على فضائية روتانا خليجية، أن كسر حاجز الخوف هذا ما تحتاجه أي فتاة للنجاح في كل المجالات.