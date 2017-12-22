مبعوث الأمم المتحدة يدعو لتقييم خطة روسيا لإطلاق سراح محتجزي سوريا

واشنطن(صدى):

اتفقت الأطراف المشاركة في المحادثات السورية ” بآستانة ” ، عاصمة قازاخستان، اليوم الجمعة، على تشكيل مجموعة عمل تهدف لإطلاق سراح المحتجزين، في خطوة جديرة بالثناء فيما يتعلق بوضع وترتيبات الأطراف المتحاربة.

ومن جانبه، أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، إلى ضرورة تقييم الخطة الروسية لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، في سوتشي خلال الشهر المقبل، للتعرف على قدرات المؤتمر في دعم محادثات جنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحروب في سوريا.