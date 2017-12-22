الرئيس اليمني: نجل صالح منا وفينا.. وعفا الله عما سلف

فهمي محمد(صدى):

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن أحمد علي عبدالله صالح-نجل الرئيس اليمني الراحل- منا ونحن منه وعفا الله عما سلف، مشيرًا إلى أن هذه العبارة تلخص الموقف داخل المؤتمر، تكثف الحقيقة والتوجه نحو الوحدة لدى القائد.

وأضاف ” هادي ” ، خلال اجتماع مع نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني، أن الانتفاضة التي قادها صالح ضد الحوثي وحدت المواقف، ووحدت الحزب وجماهيره على مبادئ استعادة الدولة، والدفاع عن الجمهورية، والمضي نحو دولة اتحادية، والهدف اليوم هزيمة الحوثي.

وأشار الرئيس اليمني ، إلى أن الرئيس الراحل لم يُسقط من يده وعقله ومبادئه هذه القضية.