خدمة جديدة لتوصيل الجوازات إلى قاطني مكة والشرقية

نايف السالم(صدى):

أطلقت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، خدمة جديدة، لتوصيل جواز السفر السعودي إلى المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، بعد تجديده إلى صاحب الطلب، عبر منصة ” أبشر ” ، بالتنسيق مع خدمة ” واصل ” ، التابعة لمؤسسة البريد السعودي، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

ولفتت المديرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، إلى أن هناك شروط لتحقيق الطلب المقدم من قبل المواطن، تتمثل في إحضار ما يثبت تجديد جواز السفر، عن طريق منصة ” أبشر ” ، أو من خلال طباعة نموذج إشعار التجديد للجواز، من حساب المستفيد، في المنصة، وتسليمه بعد ذلك لموظف البريد.

وأشارت مديرية الجوازات، إلى الطلبات التي يجب أن يقدمها المواطن للحصول على الخدمة وهي:

إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد.

التأكد من العنوان الوطني ( المسجل ) أو تسجيل عنوان وطني جديد.

سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

وضع الجواز القديم، وإشعار التجديد، في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد.

يتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في ” أبشر” .

وحثت المديرية العامة للجوازات، المواطنين، على الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، مثل منصة ” أبشر ” ، وللتواصل مع المستفيدين، لإبداء الملاحظات والاستفسارات، عبر البريد الإلكتروني [email protected] ، أو من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.