بالأسماء.. المملكة تحتضن 19 فردا من أسرة الرئيس اليمني الراحل
استقبلت المملكة عددًا من أفراد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذين تمكنوا من مغادرة اليمن، عقب ملاحقتهم من ميليشيات الحوثي.
من جانبه قدم التحالف العربي، تسهيل انتقال كل من يرغب من أسرة ” صالح ” ، إلى الوجهة التي يريدها.
ونستعرض فيما يلي أسماء الذين لجؤوا إلى المملكة من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد ميليشيات الحوثي:
1-فاطمة محمد عبدالله الحضرمي
2-فاطمة محمدعبدالله القوسي، ابنة محمد عبدالله
3-خلود محمدصالح الاحمر، حرم محمد محمد عبدالله صالح
4-أصمهيت محمدمحمدصالح، ابنة محمد محمد صالح
5-خلود محمد محمد صالح، ابنة محمد محمد صالح
6-أوآب محمد عبدالله القوسي
7-وفاء وليد محمدالدعيس
8-سلمى محمد عبدالله القوسي
9-عصمت محمد عبدالله صالح، حرم وزير الداخلية
10-لمار محمد محمد صالح
11-أمة الملك محمد عبدالله القوسي
12-أميرة إسماعيل أحمد الأرحبي
13-صباح علي ناجي القوسي، حرم محمد عبدالله القوسي
14-شهد محمد مقبل القوسي
15-شذى محمد مقبل القوسي
16-شيماء محمد مقبل القوسي
17-سمية محمد عبدالله القوسي
18-احمد احمد علي الأكوع
19-أمة السلام عبدالله احمد الحجري
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
ضاعت اليمن بسبب الخيانة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 21 ساعة
لاتلد الحية الا حيه ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة
حياهم الله
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 19 ساعة
مااعظمك ياوطني . تظل للابد ملاذ وقبلة . حماك الله وحفظ خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهدة الامين والشعب السعودي الوفي .
مداوي[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 18 ساعة
كم انت كبير ي وطني بقيادة والدنا ابو فهد حتى مع الخونة كريم ورحيم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 18 ساعة
سبحان الله والحمد الله والله اكبر والله المستعان
ذا الكلمات اختصار لوضع المواطن السعودي
اذكروها ونت تسوق ولا ونت جالس في مجلس ولا بروحك ولا في اي مكان
سعد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 16 ساعة
الخاين يضل خاين سبق عالجناه بالمملكة يوم تفجر ورجع يحاربنا مع الحوثيين والحين عياله الله اعلم فيهم حقيقة حنا طيبين .
666[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 12 ساعة
لكم منا كرم الضيافة بين اهلكم في دار سلمان
عبدالله[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 12 ساعة
هؤلاد اسرة ونساء مسالمات حالهم حال كل المدنيين في اي بلد. واهلا وسهلا بهم ولا يمكن معاملتهم الا بكل احترام وانسانية حتى لو كانوا من نساء الحوثي نفسه فلا نعاملهم الا بكل آدميه وانسانيه.
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 11 ساعة
وتثبت الأيام ..
أن أل سعود كبارا ..
وأنهم أفضل من يحكمون البلاد ..
كيف لا ..
وهم يترفعون عن الإنتقام ..
كيف لا .. وهم سادة بين الناس بأفعالهم الكبيره ..
ليهنأ وطني بهذه الأسرة الكريمه ..
وليهنأ كل مسلم أحب هذه البلاد ..
حفظ الله ولاة أمرنا ..
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده الأمين ..
حفظ الله الجميع .
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات
اللهم آمين يا رب العالمين
زنسأل الله ان يرزقهم البطانه الصالحه التي تعمل بجد وامانه فيما يخدم الوطن والمواطن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 9 ساعات
بلقيس وينها مهي معهم🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 13262 ] نشر منذ 9 ساعات
بلقيس منحاشه قبل لحرب الاولى مع الحوثي مع نايف هزازي
الجنيي[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله نلدغ بس مانتوب