بالأسماء.. المملكة تحتضن 19 فردا من أسرة الرئيس اليمني الراحل

نايف السالم(صدى):

استقبلت المملكة عددًا من أفراد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، الذين تمكنوا من مغادرة اليمن، عقب ملاحقتهم من ميليشيات الحوثي.

من جانبه قدم التحالف العربي، تسهيل انتقال كل من يرغب من أسرة ” صالح ” ، إلى الوجهة التي يريدها.

ونستعرض فيما يلي أسماء الذين لجؤوا إلى المملكة من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذي قتل على يد ميليشيات الحوثي:

1-فاطمة محمد عبدالله الحضرمي

2-فاطمة محمدعبدالله القوسي، ابنة محمد عبدالله

3-خلود محمدصالح الاحمر، حرم محمد محمد عبدالله صالح

4-أصمهيت محمدمحمدصالح، ابنة محمد محمد صالح

5-خلود محمد محمد صالح، ابنة محمد محمد صالح

6-أوآب محمد عبدالله القوسي

7-وفاء وليد محمدالدعيس

8-سلمى محمد عبدالله القوسي

9-عصمت محمد عبدالله صالح، حرم وزير الداخلية

10-لمار محمد محمد صالح

11-أمة الملك محمد عبدالله القوسي

12-أميرة إسماعيل أحمد الأرحبي

13-صباح علي ناجي القوسي، حرم محمد عبدالله القوسي

14-شهد محمد مقبل القوسي

15-شذى محمد مقبل القوسي

16-شيماء محمد مقبل القوسي

17-سمية محمد عبدالله القوسي

18-احمد احمد علي الأكوع

19-أمة السلام عبدالله احمد الحجري