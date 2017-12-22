الشرطة تلقي القبض على أب يعتدي على أبنائه بالباحة
نجحت الجهات الأمنية، في إلقاء القبض على أحد المواطنين المتهمين بتعنيف أبنائه، بالمندق في الباحة اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأطفال عنفهم مواطن أمام زوجته، وهو ما دفعها لمغادرة البيت.
وتلقى مخفر شرطة ” بلخزمر” ، السبت الماضي، بلاغًا من مواطنة تفيد بقيام زوجها بتعنيف أبنائه، والاعتداء عليهم بصورة غير آدمية، وقامت الجهات بدورها بتكليف المسؤولين على الفور لمباشرة الحالة، ليتوصلوا إلى الأطفال عن طريق عمهم وتحويلهم لمستشفى المندق العام.
وبعد صدور التقارير الطبية، التي تؤكد صحة البلاغ المقدم، نجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وضبطه وإحضاره إلى الجهات المختصة، بعد كمين محكم للإيقاع به ومعاقبته بموجب القانون.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 21 ساعة
هذا حيوان مو أب
لكن الشرهه على الي زوجه ومانشد عن ماضية
الأسود.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة
حسبي الله عليه الخسيس
رعد ***[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 20 ساعة
قمة التخلف والهمجية حسبنا الله ونعم الوكيل
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 20 ساعة
يمكن انهم مسوين شي يستاهلون علية كل هالضرب
لو كل واحد ادب عيالة اذا اخطوا وعلى حسب الخطا
ماكنت شفت بعض الهمج عندنا في الشوارع .. لاوتقولون
وين ابوهم مارباهم..
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 20 ساعة
راحوا الاولين اللي كانوا يضربونك بأي شي قريب منهم لاكنهم خرجوا رجال يعتمد عليهم في كل شي.
الآن ضاع الاحترام وكذلك الاخلاق في هذا الجيل ماعاد يحترمون لاصغير ولاكبير
شف اذا قابلوا كبير في السن اودخل عليهم في مجلس ولا واحد يقوم عنة او يعبرة وهذا مثال بسيط
ووووووو الخ …
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 16 ساعة
يالله سترك لو انا قبل ماطلع من البيت اجلده جلد حسبي الله عليه
قهوة الصباح[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم…