الشرطة تلقي القبض على أب يعتدي على أبنائه بالباحة

ابراهيم الزهراني(صدى):

نجحت الجهات الأمنية، في إلقاء القبض على أحد المواطنين المتهمين بتعنيف أبنائه، بالمندق في الباحة اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأطفال عنفهم مواطن أمام زوجته، وهو ما دفعها لمغادرة البيت.

وتلقى مخفر شرطة ” بلخزمر” ، السبت الماضي، بلاغًا من مواطنة تفيد بقيام زوجها بتعنيف أبنائه، والاعتداء عليهم بصورة غير آدمية، وقامت الجهات بدورها بتكليف المسؤولين على الفور لمباشرة الحالة، ليتوصلوا إلى الأطفال عن طريق عمهم وتحويلهم لمستشفى المندق العام.

وبعد صدور التقارير الطبية، التي تؤكد صحة البلاغ المقدم، نجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على المتهم، وضبطه وإحضاره إلى الجهات المختصة، بعد كمين محكم للإيقاع به ومعاقبته بموجب القانون.