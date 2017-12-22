بالفيديو.. مشادة مع مصرفي لرفضه صرف مستحقات حساب المواطن لشخص

علي العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة مقطع فيديو لموظف بأحد المصارف الشهيرة في محافظة الشملي بالحائل، رفض صرف مستحقات حساب المواطن لأحد المواطنين الذين صرفت له مما أثار غضبه .

ووقعت ملاسنة وشتم بين المواطن والمصرفي داخل البنك، فيما حاول الحاضرون تهدئة الوضع بين الطرفين وحل الأزمة، ومن المتوقع أن يكون المواطن واجهته مشكلة نظامية منعت صرفه لمستحقاته من البرنامج عبر حسابه البنكي أو أنه خاضع لإيقاف الخدمات من قبل إحدى الجهات القضائية .