بالفيديو.. مشادة مع مصرفي لرفضه صرف مستحقات حساب المواطن لشخص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة مقطع فيديو لموظف بأحد المصارف الشهيرة في محافظة الشملي بالحائل، رفض صرف مستحقات حساب المواطن لأحد المواطنين الذين صرفت له مما أثار غضبه .
ووقعت ملاسنة وشتم بين المواطن والمصرفي داخل البنك، فيما حاول الحاضرون تهدئة الوضع بين الطرفين وحل الأزمة، ومن المتوقع أن يكون المواطن واجهته مشكلة نظامية منعت صرفه لمستحقاته من البرنامج عبر حسابه البنكي أو أنه خاضع لإيقاف الخدمات من قبل إحدى الجهات القضائية .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 21 ساعة
وليش ماتصرف له فلوسه
للأسف بعض الموظفين يستغل وظيفتة
لتصفية حسابات شخصية
إذا بينك وبين المراجع شي
أرجع للمحاكم ولا تستغل وظيفتك
في تصفية حساباتك الشخصية.
البلدية[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 19 ساعة
مسكين اكيد محتاج
🔥فتامين ((و ))🔥[ عدد التعليقات: 2317 ] نشر منذ 18 ساعة
بعض موظفي البنوك يبغى له خروج نهائي من السعودية كلها
يوسف العنزي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 17 ساعة
البنوك تداوم الجمعة
سبحان الله والحمدلله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
اللهم صَل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين….
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 9 ساعات
ايش يصرف له ؟ المبلغ من حساب المواطن يروح لحسابه دايركت مو شيك من شان يجي يصرفه في البنك
ثم يمكن عنده مخالفات ومجمده حساباته
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 9 ساعات
والله اكثر موظفي البنوك ماهم حقين شغل وخدمه العميل….بس حقين استعراض سواء بالثوب او الشماغ والعطور والاجانب ياويلك لو تقوله شي يزعله يقلبون البنك على راسك….إلا من رحم ربي منهم…
alfahd42[ عدد التعليقات: 13262 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يعينهم ويهديهم
العدناني[ عدد التعليقات: 1869 ] نشر منذ 7 ساعات
النظام نظام
ابوباسم[ عدد التعليقات: 606 ] نشر منذ 17 دقيقة
اكيد معه بطاقة صراف. يستطيع السحب بها او موقوفه خدماته ومسوي ذكي على موظف البنك بإسم حساب المواطن