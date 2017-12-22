الجيش اليمني يلقي القبض على مليشيا الحوثى في الجوف

فهمي محمد(صدى):

ذكرت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش اليمنى، ألقت القبض على عدد من مقاتلي مليشيا الحوثي، في محور الغريميل واليتمة، شمال محافظة الجوف باليمن.

وشنت قوات الجيش اليمني، على مدار أسبوع، هجومًا واسعًا على مواقع ميليشيا الحوثي، في محافظة الجوف، تمكن خلالها من السيطرة على تبة ” حرشة الراكة ” ، والاستراتيجية وقطع الخط الدولي الرابط بين ” اليتمة ” ، وبين منطقة ” البقع ” التابعة لمحافظة صعدة.