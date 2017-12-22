الجيش اليمني يلقي القبض على مليشيا الحوثى في الجوف
ذكرت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش اليمنى، ألقت القبض على عدد من مقاتلي مليشيا الحوثي، في محور الغريميل واليتمة، شمال محافظة الجوف باليمن.
وشنت قوات الجيش اليمني، على مدار أسبوع، هجومًا واسعًا على مواقع ميليشيا الحوثي، في محافظة الجوف، تمكن خلالها من السيطرة على تبة ” حرشة الراكة ” ، والاستراتيجية وقطع الخط الدولي الرابط بين ” اليتمة ” ، وبين منطقة ” البقع ” التابعة لمحافظة صعدة.
jamalco[ عدد التعليقات: 5658 ] نشر منذ 22 ساعة
طلت بحول الله بوادر النصر تساقطو تباعا المجوس الروافضه الملاعين وإنشاء الله عبداللأت يقادقود الشاة ويلقى حتفه ويجتثوا الحوثيين المجوس من جذورهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
لعنة الله على الحوثيين الروافض
النصر قادم بحول الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 21 ساعة
اللهم اهلكم بما تشاء .. امين ..