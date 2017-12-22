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استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة
القدس(صدى):

وقعت اليوم الجمعة اشتباكات في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين ، أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي قامت بعد صلاة الجمعة على حدود القطاع .

ومن جانبه ، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان له ، على أن شاب فلسطيني يدعى زكريا الكفارنة يبلغ 24 عامًا ، لقي حتفه اليوم إثر إطلاق ناري أصابه مُباشرةً في الصدر بمنطقة شرق جباليا .

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني على وجود عدد كبير من الإصابات التي نتجت عن المواجهات تم التعامل معها لإنقاذ حياتهم ، خاصةً بعدما تعرضوا لإصابات برصاص حي من عيار صغير يعرف برصاص ” التو تو ” بالإضافة إلى الرصاص المطاطي في مناطق متفرقة من الدولة الفلسطينية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

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