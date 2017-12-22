بوتين: أمريكا تخطط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
أكد الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” ، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي تحظر امتلاك صواريخ نووية وتقليدية قصيرة ومتوسطة المدى تطلق من الأرض.
وقال ” بوتين ” ، إن أسلحة روسيا النووية الاستراتيجية رادع، يعتد بها للحشد العسكري الأمريكي.
وتبادلت روسيا، والولايات المتحدة، الاتهامات بخرق المعاهدة التاريخية، التي تحكم التسلح، والتي ساعدت على إنهاء الحرب الباردة، مما يهدد بقاءها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
كلكم كذابين اهم شيء مصلحتكم