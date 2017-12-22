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بوتين: أمريكا تخطط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

بوتين: أمريكا تخطط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية
موسكو(صدى):

أكد الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” ، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي تحظر امتلاك صواريخ نووية وتقليدية قصيرة ومتوسطة المدى تطلق من الأرض.

وقال ” بوتين ” ، إن أسلحة روسيا النووية الاستراتيجية رادع، يعتد بها للحشد العسكري الأمريكي.

وتبادلت روسيا، والولايات المتحدة، الاتهامات بخرق المعاهدة التاريخية، التي تحكم التسلح، والتي ساعدت على إنهاء الحرب الباردة، مما يهدد بقاءها.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

كلكم كذابين اهم شيء مصلحتكم

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