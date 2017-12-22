مراسل سعودي يضع علا الفارس في موقف محرج على الهواء
عادت المذيعة علا الفارس للظهور اليوم الجمعة على شاشة قنوات ” إم بي سي ” على الرغم من إعلان فصلها خلال الفترة الماضية بسبب إساءتها للمملكة ، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم ” الفارس ” من المواقف المحرجة على الهواء ، بعدما رفض المراسل السعودي محمد المشاري أن يرد عليها عندما ألقت التجية وطلبت منه تزويد المتابعين بتقرير ميداني .
وتمكن المذيع السعودي بالبرنامج علي الغفيلي من إنقاذ الموقف على الفور حيث ألقى التحية على المراسل ” المشاري ” الذي رد عليه واستجاب لطلبه دون أن يعر اهتمامًا للمذيعة علا الفارس .
وكانت المذيعة علا الفارس قد أثارت غضب الجمهور بعدما نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” تشيد فيها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بكونها عاصمة إسرائيلية وعندما هاجمها جمهور المملكة أساءت له عبر موقع التواصل ” تويتر ” بهاشتاق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 22 ساعة
تستاهل التجاهل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 21 ساعة
أنا مدري وش قوووة الوجه هذي الي عندها
الناس كرهتها وكثير الغو متابعتها
والعفيلي ضعيف قاعد يحاول يرقع السالفة هنا وهناك
بس كثرت علية الشقوق
وش ترقع ووش تخلي
ياعولا أنا من رايي تشتغلين أدارية وأتركي الظهور العلني
الناس كرهتك خلاص🤔
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
تستاهل…
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 19 ساعة
لبى قلبه والله انا اشششهد انه كفووووووو 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻..
ؤهذي ع راسسسه 💋💋💋💋💋💋💋💋
برد قلبي فيها هاللي ماتستحي 🤚🤚🤚🤚🙂
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 19 ساعة
علا فارس تستاهلين كل خير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 17 ساعة
هذي ناكرة للمعروف وأمثالها يعضون اليد الي تمتد لهم باالخير
وإذا تبون تعرفونها على حقيقتها
خلوها تروح تشتغل في قناة خارجية
وشوفو آشلون تستلم الشعب السعودي باالذات
بسهامها
وماتخلي عيب الا وتحطه فينا
أترك عنك بس.
المشكاة[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 17 ساعة
تستاهل كل خير !!!! لأنها سبّت السعودية !!!!
عجيب أمر بعض المعلقين…
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 17 ساعة
الخرفان طبعا ماعليهم شرههه ولاينوخذ بكلامهم 🤚🤚
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 17 ساعة
وأنت ع بالك كل المعلقين سعوديين
ياحبيبي المندسين وخفافيش الظلام بكل مكان
والي يدقق فاالكلام بيلاحظ
كل شي🤔
معلمة[ عدد التعليقات: 122 ] نشر منذ 14 ساعة
الشرهه مو عليها لإنه ماعندها كرامة
شعب رافضك وكارهك
ترزين وجهك ليه؟!
الشرهه على من وافق على ظهورها ورجوعها للقناة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 12 ساعة
ياأخوان قبل شوي جتني رسالة ع ال💌
أنو ليش وليش؟
أنا ماأحب أجامل حتى نفسي وغردت بالأتي:
من الطبيعي ترجع الأنسة عولا لعملها
لأنها ماأخطأت ولاقصرت في عملها
لكنها أخطأت في حق نفسها
فعادي لو رجعت لعملها فقناة الmbc مع العلم أني كمشاهد مني مستفيد منها ولاحاجه
نشوفها يوم فالأسبوع
كلها هلا والله إي والله حيا الله
وضحكتين ع الطاير وأنتهى البرنامج
لكن السؤال هو أشلون ترجع لقلوب محبينها
أو بمعنى أصح من كانوا محبين لها بيوم من الأيام
أدري أنها غردت بهذيك التغريدة من باب الطقطقه والمزح وحن شعب نحب السجه والضحك
لكن لا ياعولا
صح أننا شعب مزوح وخفيف ظل
لكن مانطقطق ونمزح على حساب ديننا ومشاعرنا المقدسة
أو حتى على حساب أنفسنا ونجعل مننا أضحوكه للناس من أجل الأيكاااات والأعجابات
في خطوط حمراء مانتجاوزها أبدآ
وشكرآ
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 12 ساعة
والله غبنه
تكتب وتتعب و🤔
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 11 ساعة
اكيد عندها واسطه كبيره اللي رجعتها للقناه