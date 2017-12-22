مراسل سعودي يضع علا الفارس في موقف محرج على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

عادت المذيعة علا الفارس للظهور اليوم الجمعة على شاشة قنوات ” إم بي سي ” على الرغم من إعلان فصلها خلال الفترة الماضية بسبب إساءتها للمملكة ، وعلى الرغم من ذلك لم تسلم ” الفارس ” من المواقف المحرجة على الهواء ، بعدما رفض المراسل السعودي محمد المشاري أن يرد عليها عندما ألقت التجية وطلبت منه تزويد المتابعين بتقرير ميداني .

وتمكن المذيع السعودي بالبرنامج علي الغفيلي من إنقاذ الموقف على الفور حيث ألقى التحية على المراسل ” المشاري ” الذي رد عليه واستجاب لطلبه دون أن يعر اهتمامًا للمذيعة علا الفارس .

وكانت المذيعة علا الفارس قد أثارت غضب الجمهور بعدما نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” تشيد فيها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بكونها عاصمة إسرائيلية وعندما هاجمها جمهور المملكة أساءت له عبر موقع التواصل ” تويتر ” بهاشتاق .