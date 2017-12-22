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بالفيديو.. جماهير المملكة توجه التحية لأمير الكويت باستاد ” جابر الدولي “

بالفيديو.. جماهير المملكة توجه التحية لأمير الكويت باستاد ” جابر الدولي “
ماجد محمد(صدى):

قدمت جماهير المملكة الحاضرة باستاد الملك ” جابر الدولي ” ، اليوم الجمعة، التحية للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدى دخوله الأستاد، خلال حفل افتتاح مباريات كأس الخليج، في دورته الثالثة والعشرين.

وغادر لاعبو المنتخب الوطني، معسكرهم إلى استاد جابر الدولي ، لافتتاح مباريات كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، استعدادًا لمنافسة المنتخب الكويتي على أرضه .

يذكر أن خليجي 23 يبدأ افتتاح مبارياته اليوم الجمعة، حيث يبدأ الحفل في تمام الخامسة والنصف فيما يبدأ افتتاح المباراة في تمام السادسة والنصف ، لتستمر جولات البطولة حتى يوم 5 يناير من العام المقبل .


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