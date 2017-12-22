أمير الكويت يعلن افتتاح خليجي 23 رسميًا
حرص سمو أمير الكويت ” الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ” ، على حضور حفل افتتاح مباريات كأس الخليج، في دورته الثالثة والعشرين، المُقام على استاد الملك جابر الدولي اليوم الجمعة.
وأعلن الأمير الشيخ ” الصباح ” افتتاح الجولة الأولى من مباريات خليجي 23 منذ قليل، قائلًا: ” بسم الله وعلى بركة الله وتوفيقه، نعلن افتتاح دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين، ونتمنى التوفيق للجميع ” .
وشهد الافتتاح حضور واسع لمشجعي كلا المنتخبين الأخضر والأزرق وسط حماس كبير.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
بالتوفيق ان شاء الله