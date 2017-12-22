بالصور.. حضور نسائي لافت في ” استاد جابر ” لتشجيع ” الأزرق “
بالتزامن مع انطلاق حفل افتتاح كأس الخليج العربي ” خليجي 23 ” بملعب ” جابر الأحمدي الدولي ” ، بحضور أمير دول الكويت الشيخ صباح الأحمد، قبيل المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في المجموعة الأولى، حرص العديد من الفتيات على الحضور لتشجيع ” الأزرق ” .
ويتواجد في الحفل، السويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية العالمية.
ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في المجموعة الأولى عقب حفل الافتتاح، على أن تقام المباراة الثانية بين عمان والإمارات في التاسعة مساء.
اقترب للناس عذابهم[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 22 ساعة
يادفع البلا .
لاحول ولاقوة الابالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 21 ساعة
أخر الأزمان
كما أخبرنا محمد عليةالصلاة والسلام
جميع مانطق به وماقاله
هاهو يتحقق مثل فلق الصبح
ماكان ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه علية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 21 ساعة
الفتيات حضرن المباره الإفتاتحيه … فتح يفتح فتحها فتحاُ بلا مهراً
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
دولة الكويت أخشى ان يصيبها مثل ما أصاب الأمم السابقه حيث ميعت الدين وتكثر عندهم الحفلات المختلطه ويكثر عندهم الفساد فهناك منطقه تسمى بالمهبوله حيث يمارس فيها ما حرم المولى عز وجل عموما الله يستر على الكويت وعلى شعبها فهم منا ونحن منهم
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 21 ساعة
لا تنسون هيئه الترفيه عندنا ماقصرو؟😊 وكذالك السماح ل…. بدخول الملاعب الله يصلح الحال بس😊
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة
هذه صور للعوائل اللي جايه تحضر الافتتاح وتشجع المنتخب الكويتي
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة
عموما مبروك 2 صفر لصالح السعوديه الف مبروك
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 20 ساعة
لاترمى بيوت الناس بل حجار وبيتك من الغزاز
الهلالي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 19 ساعة
ومشجعات الاخضر قادمات كلها ايام او شهور وما فيش حد احسن من حد
شمس الحقيقة[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 18 ساعة
وشاهدن تلك الخسارة باعينهن
الف مبروووك للصقور الخضر ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة
مبروك لفريق بلادي الغاليه ,,
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 17 ساعة
😷😷😷😷😷😷😷
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 16 ساعة
🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة
مااشوف الا كمية ميك اب صااارخ
الظامي[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 14 ساعة
بتشوفون بكره ملاعبنا مثلهم مع الاسف
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 12 ساعة
والله لتشوفون بكره الهوايل بإستاد الملك فهد والجوهره
باقي سبع ايام بس
لذلك لا تحارشون احد والله تنفضحون
اذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بالحجاره وحنا ركبنا ابواب قزاز بعد سبع ايام
لا احد يضحك خلونا ساكتين ترى ربعنا جواعا وبكره الملاعب والسواقه والسينما والحفلات المختلطه كلها جايتنا الايام القادمه
خلونا ساكتين احسن
👸[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 10 ساعات
نعمتااااان مغبون فيها كثير من النااس الصحة والفرااااااااااااااااااااغ.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات
عادي ما فيه احد احسن من احد وبناتنا احلى واجمل من بناتهم
من زين اشكل اللي طالعين يشجعو الكويتي