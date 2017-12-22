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  3. بالصور.. حضور نسائي لافت في ” استاد جابر ” لتشجيع ” الأزرق “

بالصور.. حضور نسائي لافت في ” استاد جابر ” لتشجيع ” الأزرق “

بالصور.. حضور نسائي لافت في ” استاد جابر ” لتشجيع ” الأزرق “
طلال الغامدي(صدى):

بالتزامن مع انطلاق حفل افتتاح كأس الخليج العربي ” خليجي 23 ” بملعب ” جابر الأحمدي الدولي ” ، بحضور أمير دول الكويت الشيخ صباح الأحمد، قبيل المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في المجموعة الأولى، حرص العديد من الفتيات على الحضور لتشجيع ” الأزرق ” .

ويتواجد في الحفل، السويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية العالمية.

ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في المجموعة الأولى عقب حفل الافتتاح، على أن تقام المباراة الثانية بين عمان والإمارات في التاسعة مساء.


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 21 ساعة

أخر الأزمان
كما أخبرنا محمد عليةالصلاة والسلام
جميع مانطق به وماقاله
هاهو يتحقق مثل فلق الصبح
ماكان ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه علية

[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 21 ساعة

الفتيات حضرن المباره الإفتاتحيه … فتح يفتح فتحها فتحاُ بلا مهراً

[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة

دولة الكويت أخشى ان يصيبها مثل ما أصاب الأمم السابقه حيث ميعت الدين وتكثر عندهم الحفلات المختلطه ويكثر عندهم الفساد فهناك منطقه تسمى بالمهبوله حيث يمارس فيها ما حرم المولى عز وجل عموما الله يستر على الكويت وعلى شعبها فهم منا ونحن منهم

[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 21 ساعة

لا تنسون هيئه الترفيه عندنا ماقصرو؟😊 وكذالك السماح ل…. بدخول الملاعب الله يصلح الحال بس😊

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة

هذه صور للعوائل اللي جايه تحضر الافتتاح وتشجع المنتخب الكويتي

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 21 ساعة

عموما مبروك 2 صفر لصالح السعوديه الف مبروك

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 20 ساعة

لاترمى بيوت الناس بل حجار وبيتك من الغزاز

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 19 ساعة

ومشجعات الاخضر قادمات كلها ايام او شهور وما فيش حد احسن من حد

[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 18 ساعة

وشاهدن تلك الخسارة باعينهن

الف مبروووك للصقور الخضر ..

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 18 ساعة

مبروك لفريق بلادي الغاليه ,,

[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 17 ساعة

😷😷😷😷😷😷😷

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 16 ساعة

🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐

[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة

مااشوف الا كمية ميك اب صااارخ

[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 14 ساعة

بتشوفون بكره ملاعبنا مثلهم مع الاسف

[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 12 ساعة

والله لتشوفون بكره الهوايل بإستاد الملك فهد والجوهره
باقي سبع ايام بس
لذلك لا تحارشون احد والله تنفضحون
اذا كان بيتك من زجاج لا ترمي الناس بالحجاره وحنا ركبنا ابواب قزاز بعد سبع ايام
لا احد يضحك خلونا ساكتين ترى ربعنا جواعا وبكره الملاعب والسواقه والسينما والحفلات المختلطه كلها جايتنا الايام القادمه
خلونا ساكتين احسن

[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 10 ساعات

نعمتااااان مغبون فيها كثير من النااس الصحة والفرااااااااااااااااااااغ.

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 10 ساعات

عادي ما فيه احد احسن من احد وبناتنا احلى واجمل من بناتهم
من زين اشكل اللي طالعين يشجعو الكويتي

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