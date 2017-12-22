بالصور.. حضور نسائي لافت في ” استاد جابر ” لتشجيع ” الأزرق “

طلال الغامدي(صدى):

بالتزامن مع انطلاق حفل افتتاح كأس الخليج العربي ” خليجي 23 ” بملعب ” جابر الأحمدي الدولي ” ، بحضور أمير دول الكويت الشيخ صباح الأحمد، قبيل المباراة الافتتاحية، التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في المجموعة الأولى، حرص العديد من الفتيات على الحضور لتشجيع ” الأزرق ” .

ويتواجد في الحفل، السويسري جياني إينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية العالمية.

ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الكويتي في المجموعة الأولى عقب حفل الافتتاح، على أن تقام المباراة الثانية بين عمان والإمارات في التاسعة مساء.