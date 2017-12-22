 أشياء أحذري القيام بها من أجل الحب

متابعات(صدى):

من الطبيعي أن علاقتك بشريكك قد تتطلب منك تقديم بعض التضحيات، ولكن ليس على حساب شخصيتك، كوني أنت، وكما ترغبين. لا يحتاج الأمر إلى التلون، والتغيّر من أجل أحد.

لكي نساعدك على ذلك، نقدم لك 8 أشياء يجب ألا تفعليها من أجل الحب:

– أصدقاؤك: في أشهر حياتك الأولى مع الشريك، تريدين عدم إغماض عينيك، لكي لا يغيب عنها لحظة واحدة، ومن الطبيعي أن ترغبي في قضاء كل لحظة معه، ولكن لا تنسي أصدقاءك، حاولي الجلوس معهم قدر المستطاع.

– العلاقة الحميمة: هي ممتعة لكلا الطرفين، ولكن قولي لا عندما لا ترغبين فيها.

– لا تتظاهري بالانشغال: في البداية يكون وقت العلاقة الجنسية قليلا في المجمل، لكن عليك الاقتناع التام بأن العلاقة الزوجية ليست جنسية فقط، لذا شريكك لا يتوقع منك ممارستها طوال الليل.

– قضاء العطلة مع أسرتك: نفس الشيء يفعله الشريك.. هذا هو العدل.

– ممارسة الهواية: لا تتظاهري بحب هوايته المجنونة، أبدي عدم رغبتك فيها، ثم لا تعيري الأمر اهتمامًا.

– تغيير نظامك الغذائي: لست بحاجة لتكوني نباتية مثل الشريك، استمتعي بتناول ما تحبين من الجبن واللحوم، لابد أن يستمتع كل شخص بأكل ما يحب.

– إهمال خزانة ملابسك: لا يحق لأحد أن يضغط عليك لتغيير أسلوب حياتك، صحيح من حقه أن يقول رغبته بما يحب أن يراك عليه، ولكن تغيير خزانتك بالكامل، أو أسلوب حياتك، هذا غير وارد على الإطلاق.

– عمل التاتو: إذا رغب شريكك في تاتو معين يحب أن يراه عليك، لا تجعليه دائمًا أو ثابتًا على جسمك، فأنت لا تعلمين كم من الوقت ستبقين معه.