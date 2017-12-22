شرطة الجوف تنقذ وافد من محاولة قتل و سرقة

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه تبلغ مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات من وافد بنجلاديشي الجنسية بالعقد الثاني من العمر، عن حضور شخصين له بالمحل وتهديده بسلاح أبيض ” سكين ” ومحاولة سرقتة وسلب المبالغ المالية التي بحوزته.

وأفاد الوافد، بأنه قام بعدها بالاستنجاد ورفع صوته، الأمر الذي أدى إلى هرب الشخصين من المحل على مركبتهم، وقد تم التعرف عليهم.

وأضاف ” النومس “، أن دوريات الأمن تمكنت من ضبط صاحب المركبة وإيقافه ” مواطن بالعقد الثاني من العمر ” ، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص، مشيرًا إلى أنه لا يزال تعقب الآخر جارٍ.

كما تمكنت دوريات الأمن بمحافظة القريات، من القبض على 4 أشخاص ” حدثين وشابين ” ، أثناء قيامهم بتشليح إطارات مركبتين متوقفة بصناعية القريات، وجرى إيقافهم وبعث الحدثين لدار الملاحظة وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.