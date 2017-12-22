  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. الأخضر يغادر لاستاد جابر الدولي في افتتاح خليجي 23

بالفيديو.. الأخضر يغادر لاستاد جابر الدولي في افتتاح خليجي 23

بالفيديو.. الأخضر يغادر لاستاد جابر الدولي في افتتاح خليجي 23
طلال الغامدي(صدى):

غادر لاعبو المنتخب الوطني منذ قليل معسكرهم إلى استاد جابر الدولي ، لافتتاح مباريات كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، استعدادًا لمنافسة المنتخب الكويتي على أرضه .

يذكر أن خليجي 23 يبدأ افتتاح مبارياته اليوم الجمعة حيث يبدأ الحفل في تمام الخامسة والنصف فيما يبدأ افتتاح المباراة في تمام السادسة والنصف ، لتستمر جولات البطولة حتى يوم 5 يناير من العام المقبل .


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

بالتوفيق للاخضر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *