بالفيديو.. الأخضر يغادر لاستاد جابر الدولي في افتتاح خليجي 23
غادر لاعبو المنتخب الوطني منذ قليل معسكرهم إلى استاد جابر الدولي ، لافتتاح مباريات كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، استعدادًا لمنافسة المنتخب الكويتي على أرضه .
يذكر أن خليجي 23 يبدأ افتتاح مبارياته اليوم الجمعة حيث يبدأ الحفل في تمام الخامسة والنصف فيما يبدأ افتتاح المباراة في تمام السادسة والنصف ، لتستمر جولات البطولة حتى يوم 5 يناير من العام المقبل .
📹| شاهد.. لاعبو المنتخب الوطني أثناء مغادرتهم إلى استاد جابر الدولي لمواجهة منتخب الكويت في افتتاح "خليجي 23".#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦#السعودية_الكويت pic.twitter.com/6VamEpSkVS
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
بالتوفيق للاخضر