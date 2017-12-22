بالفيديو.. الأخضر يغادر لاستاد جابر الدولي في افتتاح خليجي 23

طلال الغامدي(صدى):

غادر لاعبو المنتخب الوطني منذ قليل معسكرهم إلى استاد جابر الدولي ، لافتتاح مباريات كأس الخليج في دورته الثالثة والعشرين ، استعدادًا لمنافسة المنتخب الكويتي على أرضه .

يذكر أن خليجي 23 يبدأ افتتاح مبارياته اليوم الجمعة حيث يبدأ الحفل في تمام الخامسة والنصف فيما يبدأ افتتاح المباراة في تمام السادسة والنصف ، لتستمر جولات البطولة حتى يوم 5 يناير من العام المقبل .