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بريطانيا تضع ” حركتين للإخوان ” في مصر بقوائم الإرهاب

بريطانيا تضع ” حركتين للإخوان ” في مصر بقوائم الإرهاب
لندن(صدى):

أدرجت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، حركتي ” حسم ” و ” لواء الثورة ” في جمهورية مصر العربية إلي قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقا لبيان للسفارة البريطانية في القاهرة.
وأضاف البيان أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات، التي نفذها كل من ” حسم ” و ” لواء الثورة ” ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي.
وتابع البيان: ” توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

اللهم اكفنا شرهم ونواياهم الخبيثة

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