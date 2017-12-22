بريطانيا تضع ” حركتين للإخوان ” في مصر بقوائم الإرهاب

لندن(صدى):

أدرجت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، حركتي ” حسم ” و ” لواء الثورة ” في جمهورية مصر العربية إلي قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقا لبيان للسفارة البريطانية في القاهرة.

وأضاف البيان أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات، التي نفذها كل من ” حسم ” و ” لواء الثورة ” ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي.

وتابع البيان: ” توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية “.