مدرب البحرين يكشف تطلعات ” الأزرق ” إلى الفوز بلقب خليجي 23

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب المنتخب البحريني لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سكوب، اليوم الجمعة، عن الرغبة الجامحة لـ ” الأزرق ” في المنافسة على لقب كأس الخليج 23، التي تقام بالكويت.

وتنطلق غدًا مباراة البحرين الأولي أمام العراق بإستاد الكويت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولي، التي تشمل اليمن والعراق وقطر.

وقال ميروسلاف سكوب في تصريحات قبل المباراة: “ إذا تكلمنا بواقعية هناك منتخبات أفضل منا مشاركة في هذ البطولة، لكن هذا لايقلل من رغبتنا في المنافسة على اللقب “، مضيفًا، ” حلمنا أن ننافس على كأس الخليج، لا يوجد شيء مستحيل، وبكل الأحوال سيترك منتخب الكويت بصمة في البطولة “.