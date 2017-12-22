” الخفجي العام ” توفر جهاز حديث للغسيل الكلوي

عادل الحربي(صدى):

أتاحت إدارة مستشفى الخفجي العام خدمة جديدة لمرضى الفشل الكلوي وخاصة ً الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة ، حيث وفرت جهاز جديد للغسيل الكلوي لإجراء غسيل دموي باستمرار للحالات الحرجة التي يصعب عليها استخدام الأجهزة التقليدية .

وعملت المستشفى في البداية على تدريب العاملين بصورة مكثفة في قسم الكلى والعناية المركزة ليتمكنوا من التعامل مع الجهاز الحديث ، لتعد هذه الخطوة المتقدمة ضمن الخطوات التطويرية التي يقوم بها مستشفى الخفجي الذي يحمل سعة 100 سرير إلا أنه يشهد تقدم واضح على مستوى الخدمات للمرضى .

وكانت ” الخفجي العام ” قد وفرت مؤخرًا جهازًا يستخدم كمنظار حنجري يحتوي على شاشة وكاميرا وفيديو لحالات التنبيب والتنبيب الصعب لجميع الفئات العمرية للحالات الصعبة بقسم الطوارئ ، وهو ما يرفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمة الإسعافية على أكمل وجه .