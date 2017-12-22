كلبة بعين واحدة تذهب في رحلات ترفيهية بأمريكا
طافت كلبة بعين واحدة تدعى” آبي ” أمريكا كلها لمسافة تبلغ 5600 ميل، وتعيش حياة الرفاهية مع مالكتها الذي تدعى أبريل سميث، البالغة من العمر60 عام، ومتزوجة من رجل متقاعد، ويقضوا أغلب أوقاتهما داخل قارب ويتجولان في البلاد.
وقالت آبريل أنهم زاروا أكثر من 25 ولاية أمريكية، وأشارت أن كلبتها فقدت عينها اليسرى أثناء معركة نشبت بينها وبين كلب آخر.
وأوضحت أن حالتها ساءت كثيرا خوفا على الكلبة، أن لم تعد قادرة على الحركة مثل قبل، وأضافت انها بعد إجراء العملية الجراحية للكلبة تحسنت حالتها وهي الأن بصحة جيدة، ويمكنها الخروج والتجول في البلاد معهم. كما أن وزنها 5 أرطال، وتستطيع تتحرك بخفة مثل قبل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 23 ساعة
الفاضي يعمل قاضي
😸
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
سبحان الله
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
في أمريكا طلاب تربي طلاب لأن عندهم الكلب أوفى من الكافر الغبي يحكى ان عجوزة امريكيه ثريه كتبت جميع املاكها لأحد كلابها الاوفياء
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
في أمريكا كلاب تربي كلاب هكذا كنت اقصد فالاحرف عندي بها مس لا اعلم اضغط على حرف فيكتب حرف آخر لا اعلم لم ذلك
برق[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 21 ساعة
سبحان الله
كلبه بعين وحده تتمشى وتروح رحلات ترفيهيه
وبعض البنات هنا بعوينتين وبكامل عقلياتهن مايطلعن من البيوت 🤔🤔🤔
عجيب والله
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههه هههههه ههههه ايه والله عجيبين مب عجيب 💔
برق[ عدد التعليقات: 11301 ] نشر منذ 18 ساعة
شايفه كيف يابنت النور
ياعقد من الوله منثوووور
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 18 ساعة
يحليلهارحله ممتعه😁😂☺
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 18 ساعة
بس ليه الصوره الآخيره عينين والا كانت قبل المضاربه😁
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههههه. أرزاق . عساها تفقد ألعين الثانية .🐩👁.
🤣😂😅😁🤓😎😎😎😎😎😎.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 13 ساعة
هاالحين هذي كلبة
ولا قرصان بحر🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗