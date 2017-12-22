كلبة بعين واحدة تذهب في رحلات ترفيهية بأمريكا

واشنطن(صدى):

طافت كلبة بعين واحدة تدعى” آبي ” أمريكا كلها لمسافة تبلغ 5600 ميل، وتعيش حياة الرفاهية مع مالكتها الذي تدعى أبريل سميث، البالغة من العمر60 عام، ومتزوجة من رجل متقاعد، ويقضوا أغلب أوقاتهما داخل قارب ويتجولان في البلاد.

وقالت آبريل أنهم زاروا أكثر من 25 ولاية أمريكية، وأشارت أن كلبتها فقدت عينها اليسرى أثناء معركة نشبت بينها وبين كلب آخر.

وأوضحت أن حالتها ساءت كثيرا خوفا على الكلبة، أن لم تعد قادرة على الحركة مثل قبل، وأضافت انها بعد إجراء العملية الجراحية للكلبة تحسنت حالتها وهي الأن بصحة جيدة، ويمكنها الخروج والتجول في البلاد معهم. كما أن وزنها 5 أرطال، وتستطيع تتحرك بخفة مثل قبل.