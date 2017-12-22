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” آل الثاني ” يهنئ الشعب الكويتي باحتضان خليجي 23

” آل الثاني ” يهنئ الشعب الكويتي باحتضان خليجي 23
طلال الضوي(صدى):

هنأ سلطان سحيم آل الثاني رئيس المعارضة القطرية، الشعب الكويتي، بعودة الحياة الرياضية إلى عهدها، بعد احتضان ” خليجي 23 ” .

وثمن ” آل الثاني ” موقف بعثة المملكة، والبعثة الإماراتية من مقاطعة الإعلام القطري المحسوب على النظام بالبطولة.

وقال عبر تغريدة له على تويتر ” أبارك للأشقاء بدولة الكويت عودة الحياة الرياضية إلى عهدها واحتضانهم خليجي 23 ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 23 ساعة

انتم يا اخوان يا اهل الخبره في الكتابه في الجوال عندي سؤال : كيف اثبت الاسم والايميل ؟ لأنه كل ما اجي اعلق لازم اكتب الاسم والايميل من جديد * خبروا زميلكم تكسبوا ثواب *
😎🤗😎

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

مبرووك للكويت

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