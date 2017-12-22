” آل الثاني ” يهنئ الشعب الكويتي باحتضان خليجي 23

طلال الضوي(صدى):

هنأ سلطان سحيم آل الثاني رئيس المعارضة القطرية، الشعب الكويتي، بعودة الحياة الرياضية إلى عهدها، بعد احتضان ” خليجي 23 ” .

وثمن ” آل الثاني ” موقف بعثة المملكة، والبعثة الإماراتية من مقاطعة الإعلام القطري المحسوب على النظام بالبطولة.

وقال عبر تغريدة له على تويتر ” أبارك للأشقاء بدولة الكويت عودة الحياة الرياضية إلى عهدها واحتضانهم خليجي 23 ” .