” أستانا 8 ” عن سوريا .. مشاورات حول المعتقلين ومناطق التوتر وسوتشي

أستانة(صدى):

تستمر الاجتماعات واللقاءات حول سوريا في مؤتمر أستانا 8 لليوم الثاني والأخير، وسط توقعات بالتوصل إلى اختراقات ولو جزئية.

ويجرى العمل على إتمام ملف المعتقلين، بتشكيل لجنة عمل خاصة بها، وملف نزع الألغام، ومناقشة منطقة خفض التوتر في إدلب، وبحث مصير مؤتمر سوتشي.

وتختتم الجلسة الثنائية والثلاثية، باجتماع رسمي، يضم كل الوفود بما فيها المعارضة المسلحة لتلاوة البيان الختامي، من قبل وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمن.