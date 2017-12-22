” تشيلسي ” يسعى لدعم صفوفه بتشكيلة جديدة في يناير

نواف السالم(صدى):

أعلن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، عن رغبة نادي تشيلسي في تدعيم صفوفه بتشكيله جديدة، بداية عام 2018، على الرغم من عدم تقصير التشكيله الحالية.

ويبرر نادي تشيلسي رغبته في الدعم، لخوفه من الفشل في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل، مما يدفعه للتوقيع مع لاعبين جدد.

وصرح مدرب تشيلسي: “ أفضل التحدث مع النادي لمحاولة العثور على حل للفريق وإذا كانت هناك إمكانية لتحسين التشكيلة من حيث العدد، لكن في الوقت نفسه أنا مستمتع بالعمل مع هؤلاء اللاعبين.. في هذه اللحظة أنا مستعد للعب بهؤلاء اللاعبين لأنهم يظهرون لي التزاماً رائعاً.