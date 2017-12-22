أول صور لخطوبة الأمير هاري وميغان ميركل
كشفت صفحة قصر كنسنغتون الملكي عبر تطبيق انستجرام، عن أول صور رسمية لخطوبة الأمير هاري وميغان ماركل.
وألتقط الصور المصور أليكسي لوبوميرسكي هذا الأسبوع في قصر فروغمور في ويندسور، وأظهرت الصور ميغان ماركل وهي ترتدي فستان من التول الأسود تعيش أحلامها مع الأمير هاري.
كما أرفقت صورة أخرى بهذا التعليق: ” شكرًا جزيلًا لكل من أرسل تعليقًا رائعًا على صور ارتباط الأمير هاري والآنسة ميغان ماركل. يعرب الخطيبان عن شكرهما لكل من بعث بالرسائل في هذه الفترة السعيدة من حياتهما، لذا قررا أن يقدما لكم كهدية هذه الصور بشكل مباشر”.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
بيخلص الشتاء وأنتوا باقي تتصورون وماأعرستوا
تزوج ياقفل
الحق الدفى😡😡😡
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
ايش دخلنا فيهم
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
ونحن ماالذي تعنينا أخبارهم كفار مجرمين ملاعين ارجوكي ياصدى لاتهتمي بأخبار الكفره الملاعين ولا بأخبار المعنيين والتقنيات فهم سقط متاع اخواش رعاع
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
كنت أريد أن أكتب والمغنيات فكتبت التقنيات فيارب طول صبري على لوحة المفاتيح عندي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 20 ساعة
طولوها ,,
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
هم إلى الآن ما تزوجوا ؟؟!!