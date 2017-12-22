أول صور لخطوبة الأمير هاري وميغان ميركل

لندن(صدى):

كشفت صفحة قصر كنسنغتون الملكي عبر تطبيق انستجرام، عن أول صور رسمية لخطوبة الأمير هاري وميغان ماركل.

وألتقط الصور المصور أليكسي لوبوميرسكي هذا الأسبوع في قصر فروغمور في ويندسور، وأظهرت الصور ميغان ماركل وهي ترتدي فستان من التول الأسود تعيش أحلامها مع الأمير هاري.

كما أرفقت صورة أخرى بهذا التعليق: ” شكرًا جزيلًا لكل من أرسل تعليقًا رائعًا على صور ارتباط الأمير هاري والآنسة ميغان ماركل. يعرب الخطيبان عن شكرهما لكل من بعث بالرسائل في هذه الفترة السعيدة من حياتهما، لذا قررا أن يقدما لكم كهدية هذه الصور بشكل مباشر”.