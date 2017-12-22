بالفيديو.. ” العرفج ” : سرقت قصدية لمحمود درويش وفازت بـ 100 دولار
اعترف الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج، عامل معرفة وكاتب ساخر، بسرقة مقال من الشيخ صالح الفوزان يحمل عنوان ” صفة صلاة النبي ” من كتاب الفقه، ومن ثم قابل ” الفوزان ” واعترف له معتذرا منه.
وقال ” العرفج ” خلال مقابلة إعلامية، ” كتبت مؤخرا قائمة بسرقاتي والتي شملت مقالات، أموال، وقصائد، وسرقت من أمي ومن مهيوب صاحب البقالة، وأمي سامحتني ورجعت لمهيوب الفلوس ” .
وأكد ” العرفج ” سرقته لقصيدة لمحمود درويش، والتي فازت في مسابقة في مجلة كل الناس، بجائزة 100 دولار، مشيرا أنه عرض على ” درويش ” الجائزة أثناء مقابلته ولكنه رفض وأهداها له.
#العرفج يتحدث عن إبراء الذمة
سرقت مقال من الشيخ صالح الفوزان وقصيدة من محمود درويش، وفلوس من أمي ومهيوب صاحب البقالة.. لكن أبرأت ذمتي منهم جميعًا!#ياهلا_العرفج @arfaj1 pic.twitter.com/CLMjozdWvI
— خليجية (@Khalejiatv) December 22, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 23 ساعة
مبين فخشتك
إنك راعي جرياااات😂😂😂😂
خالد[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 22 ساعة
يبي ينسجن في الريتز
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 21 ساعة
شخص حقير له بصمات عار
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 21 ساعة
اعقب ياالحرامي ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 21 ساعة
صرنا بزمن الحرامي يتفاخر بسرقاته
صدق لاقالوا
شين وقوي عين
أتمنى من الأخوان فقناة خليجي
شيكوا على كاسات الشاهي والماء
لايكون لقطها فمخابيه وأنتوا ماتدرون🤔
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 19 ساعة
البقره الضاحكه