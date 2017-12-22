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  3. بالفيديو.. ” العرفج ” : سرقت قصدية لمحمود درويش وفازت بـ 100 دولار

بالفيديو.. ” العرفج ” : سرقت قصدية لمحمود درويش وفازت بـ 100 دولار

بالفيديو.. ” العرفج ” : سرقت قصدية لمحمود درويش وفازت بـ 100 دولار
علي القحطاني(صدى):

اعترف الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج، عامل معرفة وكاتب ساخر، بسرقة مقال من الشيخ صالح الفوزان يحمل عنوان ” صفة صلاة النبي ” من كتاب الفقه، ومن ثم قابل ” الفوزان ” واعترف له معتذرا منه.

وقال ” العرفج ” خلال مقابلة إعلامية، ” كتبت مؤخرا قائمة بسرقاتي والتي شملت مقالات، أموال، وقصائد، وسرقت من أمي ومن مهيوب صاحب البقالة، وأمي سامحتني ورجعت لمهيوب الفلوس ” .

وأكد ” العرفج ” سرقته لقصيدة لمحمود درويش، والتي فازت في مسابقة في مجلة كل الناس، بجائزة 100 دولار، مشيرا أنه عرض على ” درويش ” الجائزة أثناء مقابلته ولكنه رفض وأهداها له.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 22 ساعة

يبي ينسجن في الريتز

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 21 ساعة

شخص حقير له بصمات عار

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 21 ساعة

اعقب ياالحرامي ,,

[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 21 ساعة

صرنا بزمن الحرامي يتفاخر بسرقاته
صدق لاقالوا
شين وقوي عين
أتمنى من الأخوان فقناة خليجي
شيكوا على كاسات الشاهي والماء
لايكون لقطها فمخابيه وأنتوا ماتدرون🤔

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