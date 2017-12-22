بالفيديو.. ” العرفج ” : سرقت قصدية لمحمود درويش وفازت بـ 100 دولار

علي القحطاني(صدى):

اعترف الدكتور أحمد عبد الرحمن العرفج، عامل معرفة وكاتب ساخر، بسرقة مقال من الشيخ صالح الفوزان يحمل عنوان ” صفة صلاة النبي ” من كتاب الفقه، ومن ثم قابل ” الفوزان ” واعترف له معتذرا منه.

وقال ” العرفج ” خلال مقابلة إعلامية، ” كتبت مؤخرا قائمة بسرقاتي والتي شملت مقالات، أموال، وقصائد، وسرقت من أمي ومن مهيوب صاحب البقالة، وأمي سامحتني ورجعت لمهيوب الفلوس ” .

وأكد ” العرفج ” سرقته لقصيدة لمحمود درويش، والتي فازت في مسابقة في مجلة كل الناس، بجائزة 100 دولار، مشيرا أنه عرض على ” درويش ” الجائزة أثناء مقابلته ولكنه رفض وأهداها له.