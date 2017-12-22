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بالصور.. جماهير الأخضر باستاد جابر الدولي

بالصور.. جماهير الأخضر باستاد جابر الدولي
ماجد الاشرم (صدى):

وصل منذ قليل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل إلى الكويت، لحضور افتتاح بطولة كأس الخليج ” خليجي 23 ” .

وقال الحساب الرسمي لهيئة الرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” وصول نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى الكويت لحضور افتتاح بطولة كأس الخليج ” .

وأضاف : ” الجمهور السعودي في استاد جابر الدولي استعدادًا لمباراة الكويت السعودية ” وأظهرت الصور الجماهير وهم يحملون الأعلام والبهجة على وجههم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13262 ] نشر منذ 23 ساعة

الله يوفق الاخضر

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