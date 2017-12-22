  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ملكة بريطانيا الثانية تبحث عن طاه جديد.. وتساؤلات حول الراتب

ملكة بريطانيا الثانية تبحث عن طاه جديد.. وتساؤلات حول الراتب

ملكة بريطانيا الثانية تبحث عن طاه جديد.. وتساؤلات حول الراتب
لندن(صدى):

أعلنت ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية عن إحتياجها إلى طاه جديد بقصرها، باكنغام للإشراف على تحضير وجبات الطعام الخاصة بها.

ونشر الموقع الرسمي للقصر عبر الإنترنت، عن الوظيفة الشاغرة، وفق شروط محددة، تفيد بأهمية الدور الذي سيقوم به الموظف، ومدى استيعانه لفن الطبخ وقدرته على الإلمام بإعداد القوائم الكلاسيكية والمعاصرة، وفقًا لأعلي المعايير.

ويخضع المعين للتجربة على أن يعدل راتبه إذا ما أثبت كفاءة في العمل. ويحصل المعين على إجازة سنوية قدرها 33 يوماً مع الإجازات الثابتة.

وتداولت تساؤلات الناس حول الراتب الموضوع للطباخ المنتظر، حيث أن راتب الشيف دي بارتي لا يتجاوز 20604 جنيهات إسترلينية سنوياً (حوالي 27564 دولاراً أميركياً).


الوسوم:, , ,

9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 22 ساعة

فيه هنا معلمين شاورما باالفلافل ,,

,, إذا ودك نرسلهم لك ياجلالة الملكه وبأرخص الأسعار ,,

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

هههههههههههههههههه باقي له مزاج في اختيار الطباخين

[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 16 ساعة

أنا مستعد أطبخ لجلالتها كبسة ضبان بالثوم وألحبحر .
.
ههههههههه. 🔥🌶🌶🔥🌶🌶🔥.🤣😂😅.

[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 16 ساعة

الحبحر 😌😌😌😌😌
حسيت بغبار كتمني ي راعي الددسسسن 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 14 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، أفا بس أفا يا إليزابيث الثانية ملكة وطباخك الخاص راتبه بالسنة ياكود 100000 ريال سعودي

وش هالبخل يا(( ليزا)) ، إصرفي مافي الجيب يأتيك مافي الغيب، عيب يا (( ليزا )) عيب.

مع وافر المحبة.

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات

لا زالت حتى الآن تشيل وتحط…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *