ملكة بريطانيا الثانية تبحث عن طاه جديد.. وتساؤلات حول الراتب
أعلنت ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية عن إحتياجها إلى طاه جديد بقصرها، باكنغام للإشراف على تحضير وجبات الطعام الخاصة بها.
ونشر الموقع الرسمي للقصر عبر الإنترنت، عن الوظيفة الشاغرة، وفق شروط محددة، تفيد بأهمية الدور الذي سيقوم به الموظف، ومدى استيعانه لفن الطبخ وقدرته على الإلمام بإعداد القوائم الكلاسيكية والمعاصرة، وفقًا لأعلي المعايير.
ويخضع المعين للتجربة على أن يعدل راتبه إذا ما أثبت كفاءة في العمل. ويحصل المعين على إجازة سنوية قدرها 33 يوماً مع الإجازات الثابتة.
وتداولت تساؤلات الناس حول الراتب الموضوع للطباخ المنتظر، حيث أن راتب الشيف دي بارتي لا يتجاوز 20604 جنيهات إسترلينية سنوياً (حوالي 27564 دولاراً أميركياً).
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 22 ساعة
فيه هنا معلمين شاورما باالفلافل ,,
,, إذا ودك نرسلهم لك ياجلالة الملكه وبأرخص الأسعار ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
تبين سيران
أنقل لك كفالتة
خذيه معد ابيه
ذبحني باالفلفل😲
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
هههههههههههههههههه باقي له مزاج في اختيار الطباخين
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 6704 ] نشر منذ 16 ساعة
أنا مستعد أطبخ لجلالتها كبسة ضبان بالثوم وألحبحر .
.
ههههههههه. 🔥🌶🌶🔥🌶🌶🔥.🤣😂😅.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10222 ] نشر منذ 16 ساعة
الحبحر 😌😌😌😌😌
حسيت بغبار كتمني ي راعي الددسسسن 😂😂😂
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 14 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، أفا بس أفا يا إليزابيث الثانية ملكة وطباخك الخاص راتبه بالسنة ياكود 100000 ريال سعودي
وش هالبخل يا(( ليزا)) ، إصرفي مافي الجيب يأتيك مافي الغيب، عيب يا (( ليزا )) عيب.
مع وافر المحبة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ 8 ساعات
لالا. شكلها تبغي. دغابيس او عريكه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ 8 ساعات
ولو جربت الصقله والحسكله حرام ماعد تدور غيرها
قهوة الصباح[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 8 ساعات
لا زالت حتى الآن تشيل وتحط…