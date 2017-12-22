ملكة بريطانيا الثانية تبحث عن طاه جديد.. وتساؤلات حول الراتب

لندن(صدى):

أعلنت ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية عن إحتياجها إلى طاه جديد بقصرها، باكنغام للإشراف على تحضير وجبات الطعام الخاصة بها.

ونشر الموقع الرسمي للقصر عبر الإنترنت، عن الوظيفة الشاغرة، وفق شروط محددة، تفيد بأهمية الدور الذي سيقوم به الموظف، ومدى استيعانه لفن الطبخ وقدرته على الإلمام بإعداد القوائم الكلاسيكية والمعاصرة، وفقًا لأعلي المعايير.

ويخضع المعين للتجربة على أن يعدل راتبه إذا ما أثبت كفاءة في العمل. ويحصل المعين على إجازة سنوية قدرها 33 يوماً مع الإجازات الثابتة.

وتداولت تساؤلات الناس حول الراتب الموضوع للطباخ المنتظر، حيث أن راتب الشيف دي بارتي لا يتجاوز 20604 جنيهات إسترلينية سنوياً (حوالي 27564 دولاراً أميركياً).