نائب أمير الرياض يكشف ما حدث له قبل تعينيه بالمنصب

عادل الحربي(صدى):

هنأ نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، خادم الحرمين لشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى البيعة الثالثة، والإنجازات التي حققها، وكشف ما حدث له مع خادم الحرمين الشريفين قبل تعيينه نائب أمير منطقة الرياض.

وأشار إلى أنه خضع لعدة دورات تدريبية مكثفة هو وزملائه مع ولي العهد لمدة ثلاثة أشهر، وأخذت هذه الدورات فترة طويلة طوال اليوم حتى كان لا يوجد فرصة للنوم إلا 3 أو 4 ساعات.

وأشاد نائب أمير منطقة الرياض إلى ما أستفاده السنوات الماضية من خاد الحرمين الشريفين – حفظه الله – مشيرا إلى الملك سلمان والتزامه بالمواعيد وإطلاعه وثقافته.