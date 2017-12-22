بالصور.. طاقم سعودي يعرض حياته للخطر من أجل الوطن
نفذ طاقم سعودي مهمة تنظيف فيوزات الضغط العالي من أجل الحفاظ على استمرار الطاقة، ليعرضوا حياتهم للخطر من أجل تنفيذ المهمة.
وقال الحساب الرسمي السعودية KSA عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مهددين حياتهم للخطر من أجلنا، بمثل هؤلاء يحق لنا أن نفخر بهم.. طاقم سعودي بالكامل في مهمة من أجل فقط تنظيف “فيوزات” الضغط العالي، للحفاظ على موثوقية استمرار الطاقة الكهربائية ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ يوم واحد
هذي اسلاك الضغظ العالي 115kv
حفظ الله رجال الوطن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
الله يجزاهم خير
بس في مثل هالأمور أكيد الشركة بتعطل مرور التيار الكهربائي الين مايخلصون
إن كانوا موظفين رسميين
أما إن كانوا متطوعين فهذا خطر جدآ
والحمدلله على سلامتهم.
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 16 ساعة
هذا شغل شركة الكهرباء ليش الهياط والا الشهرة تحتاج لضغط عالي
طارق[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 15 ساعة
طيب وش الهدف من الموضوع
هذا شغله وياخذ عليه راتب ومدربين عليه والدوله ماقصرت صرفت عليه لحد ماوصل لهذا الشي
طيب وين القضيه كلنا نعمل من أجل الوطن