بالصور.. طاقم سعودي يعرض حياته للخطر من أجل الوطن

نايف السالم(صدى):

نفذ طاقم سعودي مهمة تنظيف فيوزات الضغط العالي من أجل الحفاظ على استمرار الطاقة، ليعرضوا حياتهم للخطر من أجل تنفيذ المهمة.

وقال الحساب الرسمي السعودية KSA عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مهددين حياتهم للخطر من أجلنا، بمثل هؤلاء يحق لنا أن نفخر بهم.. طاقم سعودي بالكامل في مهمة من أجل فقط تنظيف “فيوزات” الضغط العالي، للحفاظ على موثوقية استمرار الطاقة الكهربائية ” .