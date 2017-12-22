تجفيف ” بحيرة السمكة ” بالتعاون بين الأرصاد والأمانة

خالد الضبيبي(صدى):

قامت أمانة جدة بتجفيف بحيرة ” السمكة ” في أبحر الشمالية، لإعادة تأهيلها وتطويرها مرة أخرى، ضمن خطة معالجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وفق الضوابط البيئية، بما يحقق التخلص الآمن للمياه.

وأكد الخبير البيئي الدكتور عبد الرحمة كماس أن خطوة التخلص من البحيرات المفصولة في أبحر الشمالية ضرورة لمنع عودة ظاهرة المد الأحمر وازدهار الطحالب السامة، خصوصًا أن هذه البحيرات تعود لسنوات طويلة، وبعضها موصول بأنابيب الصرف الصحي.

ودعى الخبير كماس إلى تحويل بحيرة الأربعين إلى منتجع، لكونها واجهة للمنطقة التاريخية، وما تتمتع به من مساحة كبيرة، يمكن استثمارها بعد معالجتها، بإقامة المنتزهات والمشاريع التجارة.

كما إتفق معه أستاذ البيئة في جامعة الملك عبد العزيز سابقًا الدكتور علي عشقي، على أهمية البحيرات الصغيرة، مناشدًا بضرورة معالجة مشكلة الصرف الصحي، من خلال إيجاد وإيصال أنابيب الصرف الموجودة بشبكة مستقلة.