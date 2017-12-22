إندونيسيا: إنقاذ 176 ضحية قبل تهريبهم للخارج.. معظمهم نساء

جاكرتا(صدى):

كشفت الشرطة الإندونيسية ثلاث شبكات تعمل في الاتجار بالبشر، حيث تهرب العمالة إلى المملكة وماليزيا والصين.

وتمكنت الشرطة من ضبط 7 متهمين يعملون بالشبكات الثلاث، وإنقاذ 176 ضحية، معظمهم من النساء كانوا على وشك التهريب خارج البلاد.

وأعلن مسئول الشرطة الجنرال أري دونو سوكمانتو، وعود المتهمين السبعة، للضحايا بالحصول على فرص عمل في المملكة براتب شهري يتراوح ما بين 250 و 300 دولار.

ويذكر أن عقوبة تهمة الاتجار بالبشر تصل عقوبتها للحبس 15 عامًا حال ثبوت إدانة المتهم طبقا للقانون الإندونيسي.