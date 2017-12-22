مي العيدان بعد امتناع نوال الكويتية عن الغناء في افتتاح كأس الخليج: ” أنتي مريضة “
سخرت الإعلامية مي العيدان من امتناع الفنانة نوال الكويتية عن الغناء في افتتاح بطولة كأس الخليج بداعي المرض ” أنتي مو مريضة وغناءك من عدمه ما يهز الدنيا ” .
وقالت العيدان في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق انستجرام : نوال الظاهر الشهيرة بنوال الكويتية قالولها تعالي غني حق سمو الأمير قالت أنا مريضة.
وأضافت: ” 10 دقايق من وقتك الثمين العظيم وترا مو ببلاش ” ، وأعربت عن تشكيكها بمرض الفنانة لافتة إلى أنها ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية وكانت تبدو بصحة جيدة. وختمت: ” من حقنا نشكك في موضوع مرضك. أنا بالنسبة لي متمارضة ” .
وتابعت العيدان في نهاية الفيديو ” غناءها من عدمه ومش هازّة الدنيا ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة
بكيفها تغني او لا …….. يمكن عندها ظروف ما تسمح لها
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
يا حبك للمشاكل يا مي…