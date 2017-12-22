  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. مي العيدان بعد امتناع نوال الكويتية عن الغناء في افتتاح كأس الخليج: ” أنتي مريضة “

مي العيدان بعد امتناع نوال الكويتية عن الغناء في افتتاح كأس الخليج: ” أنتي مريضة “

مي العيدان بعد امتناع نوال الكويتية عن الغناء في افتتاح كأس الخليج: ” أنتي مريضة “
أماني الغامدي(صدى):

سخرت الإعلامية مي العيدان من امتناع الفنانة نوال الكويتية عن الغناء في افتتاح بطولة كأس الخليج بداعي المرض ” أنتي مو مريضة وغناءك من عدمه ما يهز الدنيا ” .

وقالت العيدان في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق انستجرام : نوال الظاهر الشهيرة بنوال الكويتية قالولها تعالي غني حق سمو الأمير قالت أنا مريضة.

وأضافت: ” 10 دقايق من وقتك الثمين العظيم وترا مو ببلاش ” ، وأعربت عن تشكيكها بمرض الفنانة لافتة إلى أنها ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية وكانت تبدو بصحة جيدة. وختمت: ” من حقنا نشكك في موضوع مرضك. أنا بالنسبة لي متمارضة ” .

وتابعت العيدان في نهاية الفيديو ” غناءها من عدمه ومش هازّة الدنيا ” .

، مي العيدان تشك بمرض نوال. ،

A post shared by 😈 مشاهير FUN 😈 (@mashaheerfun) on


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 22 ساعة

بكيفها تغني او لا …….. يمكن عندها ظروف ما تسمح لها

[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة

يا حبك للمشاكل يا مي…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *