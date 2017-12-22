صورة تثير الشكوك حول مشاركة رونالدو في مباراة الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تثير الشيك حول مشاركة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، المقرر إقامتها غدا السبت.

ووُلع رونالدو، نجم ريال مدريد، بالموضة، وارتداء الملابس الحديثة، حيث ارتدى أزياء غريبة سوداء اللون،؛ احتفالا بأعياد الكريسماس.

وأشار نادي ريال مدريد أن رونالدو سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، بعدما تدرب منفردا أمس وأول أمس بسبب إصابة نهائي كأس العالم للأندية السبت الماضي.

وتقام مباراة الكلاسيكو ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني غدًا في الثالثة عصرًا على ملعب الريال ” سانتياجو برنابيو ” .