حقيقة شائعة أعجوبة ” يوم الجمعة ” لعام 2018

سالم المطيري(صدى):

تداولت الشائعات حول أعجوبة يوم الجمعة للعام القادم 2018، حيث انتشر أن يوم الجمعة من كل شهر سيوافق رقم شهره طوال العام.

وقال الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ المشارك بجامعة القصيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لا صحة لما تم تداوله حول هذه الشائعة.

وأضاف المسند : ” الكثير يسأل عن المعلومة المرفقة حول يوم الجمعة لعام 2018م والصحيح أنها غير صحيحة عدا الثاني من شهر فبراير يصادف فعلاً يوم الجمعة، والله أعلم ” .

