حقيقة شائعة أعجوبة ” يوم الجمعة ” لعام 2018
تداولت الشائعات حول أعجوبة يوم الجمعة للعام القادم 2018، حيث انتشر أن يوم الجمعة من كل شهر سيوافق رقم شهره طوال العام.
وقال الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ المشارك بجامعة القصيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لا صحة لما تم تداوله حول هذه الشائعة.
وأضاف المسند : ” الكثير يسأل عن المعلومة المرفقة حول يوم الجمعة لعام 2018م والصحيح أنها غير صحيحة عدا الثاني من شهر فبراير يصادف فعلاً يوم الجمعة، والله أعلم ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
خزعبلات …….. المشكلة بعض الناس تصدق دون ان تتأكد
أبو ناصر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 24 ساعة
الله اعلم راجع تقوم أم القرى للتأكد من صحة الموضوع