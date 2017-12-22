بالفيديو.. عريس يغرق المعازيم بالهدايا في حفل زفافه الأسطوري

إسلام آباد(صدى):

شهدت مدينة خانبور الواقعة في مقاطعة البنجاب الباكستانية ، حفل اسطوري لا يٌنسى حيث قام العريس باستعراض باذخ لثروته خلال حفل الزفاف ، وأغرق المعازيم في ملايين الأوراق المالية المتنوعة بين الروبيات و الدولارات والريالات السعودية والهواتف الجديدة .

وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم ، لحفل زفاف باذخ حرص العريس به أن يجعله حفل زفاف لا يُنسى ، حيث ألقى أهل العريس الأموال على ضيوفهم، الذين سارعوا إلى التقاط ما استطاعوا وضع أيديهم عليه.

وفور انتشار الفيديو ، لاحقت السلطات الباكستانية العريس واستوقفه المجلس الفيدرالي للدخل الباكستاني ، للتحقيق في مصادر ثروات العروسين .

ويبدو أن العريس، ويدعى محمد أرشاد، من قاطني منطقة شوج أباد في مدينة مُلتان، الذي تزوج امرأة من مدينة خانبور، قد بذل كل الجهود لجعل زفافه مناسبة لا تنسى.

وعندما وصلت عائلة أرشاد إلى منزل العروس، بدأت بتوزيع هدايا تبلغ قيمتها ملايين الروبيات، تراوحت بين دولارات أمريكية، وريالات سعودية وهواتف جوالة.

وقال بعض ضيوف الحفل في تصريحات إعلامية ، أن للعريس 8 إخوة، يعيش 4 منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيش الآخرون في المملكة العربية السعودية، ما يفسر إلقاء الدولارات والريالات في هذه المناسبة الاحتفالية.