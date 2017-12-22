بالفيديو.. عريس يغرق المعازيم بالهدايا في حفل زفافه الأسطوري
شهدت مدينة خانبور الواقعة في مقاطعة البنجاب الباكستانية ، حفل اسطوري لا يٌنسى حيث قام العريس باستعراض باذخ لثروته خلال حفل الزفاف ، وأغرق المعازيم في ملايين الأوراق المالية المتنوعة بين الروبيات و الدولارات والريالات السعودية والهواتف الجديدة .
وتداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو صادم ، لحفل زفاف باذخ حرص العريس به أن يجعله حفل زفاف لا يُنسى ، حيث ألقى أهل العريس الأموال على ضيوفهم، الذين سارعوا إلى التقاط ما استطاعوا وضع أيديهم عليه.
وفور انتشار الفيديو ، لاحقت السلطات الباكستانية العريس واستوقفه المجلس الفيدرالي للدخل الباكستاني ، للتحقيق في مصادر ثروات العروسين .
ويبدو أن العريس، ويدعى محمد أرشاد، من قاطني منطقة شوج أباد في مدينة مُلتان، الذي تزوج امرأة من مدينة خانبور، قد بذل كل الجهود لجعل زفافه مناسبة لا تنسى.
وعندما وصلت عائلة أرشاد إلى منزل العروس، بدأت بتوزيع هدايا تبلغ قيمتها ملايين الروبيات، تراوحت بين دولارات أمريكية، وريالات سعودية وهواتف جوالة.
وقال بعض ضيوف الحفل في تصريحات إعلامية ، أن للعريس 8 إخوة، يعيش 4 منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيش الآخرون في المملكة العربية السعودية، ما يفسر إلقاء الدولارات والريالات في هذه المناسبة الاحتفالية.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
شكله بيندم على فعله بعد كم سنه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
يعني أخوانه يكدون ليل ونهار ويحولون له
وهو ينثر مكدتهم على المعازيم🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 22 ساعة
الفسق شين ,,
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
كل داء له دواء يستطب به إلا المهايط أعين من يحتويها يبدوان الهياط مرض سريع العدوى وغير قابل للعلاج
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
…………………………..من يداويها ………………………..
هلا[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 20 ساعة
لان المال ليس من عرق جبينه…
الحربي[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 14 ساعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، أنا أقول مافيها شيء ، الرجال ماقصر ينقط فلوس على عامة الناس وفِي وضوح الشمس،
يمكن يستفيد منها كم شخص محتاج وفقير ، لكن البلاء كل البلاء ربعنا السعوديين اللي لهم عشرات
السنين ينقطون الفلوس بظلمة الليل على مراقص البحرين والإمارات (( ميادين الدعارة))، ويوم
الخميس الماضي يصيحون وينوحون يقولون 400 ريال من حساب المواطن ماتكفينا .
كماتدين تدان ، بكرة ياراعين المراقص يجي واحد مثل هالباكستاني ينقط عليكم 50 وإلا 100 روبية باكستانية😂😂
مع وافر المحبة.