قائمة بالعملات الأعلى قيمة في العالم لعام 2018

خالد الظفيري(صدى):

أحتل الدينار الكويتي المركز الأول ضمن قائمة العملات الأعلى قيمة في العالم لعام 2018 ، رغم أن الدولار الأمريكي يعد أكثر العملات المتداولة في العالم لكنه ليس اكثر العملات قيمة، وتعادل3.30 دولار وتم إصداره في المرة الأولى عام 1960.

ويأتي الدينار البحريني في المرتبة الثانية ويعادل 2.65 دولار ويتكون الدينار البحريني من ألف فلس ، وثبات سعر صرفه يعود إلى قيمته العالية.

يعد الريال العماني في المركز الثالث للقائمة ويعادل 2.59 دولار أمريكي، ويتكون من 1000 بيسة ،بينما الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار، وتم إصداره رسميا عام 1950.

وتحتل عملة جنيه جبل طارق المرتبة الخامسةويعادل 1.31845 دولار أمريكي، وتعتبر منطقة جبل طارق ذات حكم ذاتي، وتابعة لإنجلترا ويبلغ حجم الاقتصاد بجبل طارق 1.887 مليار دولار ولا يتجاوز عدد سكانها 30ألف نسمة.

ويعادل الجنيه الإسترليني 1.31806 دولار أمريكي، وهو عملة للمملكة المتحدة، ويعد أكثر العملات استقرار في العالم، كما أنه من أقدم العملات المستخدمة في العالم حتى الأن. ويحتل المركز السادس.

جاء دولار جزر الكايمان في المركز السابع ويعادل 1.21 دولار أمريكي، وهذه الجزر هي إقليم ماوراء البحار البريطانية، وتم إصداره عام 1972.

وأحتل اليورو المركز الثامن ويعادل 1.16 دولار وهو ثاني أكثر العملات المتداولة في العالم بعد الدولار، كما أنه متداول في 18 دولة من أصل 24 دولة في الاتحاد الأوروبي.

واحتل الفرنك السويسري والدولار الأمريكي المرتبة التاسعة ويستخدم الدولار الأمريكي في 11 دولة كما تستخدمه 43 دولة بشكل غير رسمي .

جاء الدولار الكندي في المرتبة العاشرة وهو يعادل 0.789 دولار أمريكي ويتكون من 100 سنت.