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  • نشر : منذ يوم واحد
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  • حوادث

القبض على أكبر مروجي المخدرات بعسير

القبض على أكبر مروجي المخدرات بعسير
أبها(صدى):

ألقى أفراد البحث بمركز شرطة قنا بمنطقة عسير، القبض على أكبر المروجين الإثيوبيين، وبحوزته 14 حبة كبتاجون ومبلغ مالي.

وأوضحت المصادر، أن الأثيوبي مجهول الهوية، يعد أحد أكبر المروجين بـ ” رعلة قنا ” ، المعروفة بانتشار المروجين من الجنسية الإثيوبية.

يذكر أن، منطقة رعلة قنا قد شهدت مقتل مروج إثيوبي بعد مشاجرة مع أحد الزبائن.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ يوم واحد

حسبنا الله ونعم الوكيل ،، والله ماندري نلوهم والا نلوم انفسنا ،،والا نلوم الاستقدام اللي جابهم وقربهم لنا ،،الي متي هذا العبث ، الي متي هذا السكوت علي هذا الاجرام الاجنبي ؟؟؟

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 23 ساعة

الاثيوبين مجرمين تصل جرائمهم لحد القتل فيما بينهم من اجل ريالات فما بالكم مع المواطنين

الله يكفينا شرهم ……………..

سؤال : ليش تخفون معالم وجهه ……… هل خوفا ان نعرفها ام ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤاااااااااااااال محير

[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 21 ساعة

خيبوا تعبه وقطوه بحر ، لابارك الله فيه ,,

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