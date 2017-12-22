القبض على أكبر مروجي المخدرات بعسير

أبها(صدى):

ألقى أفراد البحث بمركز شرطة قنا بمنطقة عسير، القبض على أكبر المروجين الإثيوبيين، وبحوزته 14 حبة كبتاجون ومبلغ مالي.

وأوضحت المصادر، أن الأثيوبي مجهول الهوية، يعد أحد أكبر المروجين بـ ” رعلة قنا ” ، المعروفة بانتشار المروجين من الجنسية الإثيوبية.

يذكر أن، منطقة رعلة قنا قد شهدت مقتل مروج إثيوبي بعد مشاجرة مع أحد الزبائن.