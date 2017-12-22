القبض على أكبر مروجي المخدرات بعسير
ألقى أفراد البحث بمركز شرطة قنا بمنطقة عسير، القبض على أكبر المروجين الإثيوبيين، وبحوزته 14 حبة كبتاجون ومبلغ مالي.
وأوضحت المصادر، أن الأثيوبي مجهول الهوية، يعد أحد أكبر المروجين بـ ” رعلة قنا ” ، المعروفة بانتشار المروجين من الجنسية الإثيوبية.
يذكر أن، منطقة رعلة قنا قد شهدت مقتل مروج إثيوبي بعد مشاجرة مع أحد الزبائن.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ يوم واحد
وش الحل مع هالاثيوبيين؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
الله يكفينا شرهم
احمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ يوم واحد
حسبنا الله ونعم الوكيل ،، والله ماندري نلوهم والا نلوم انفسنا ،،والا نلوم الاستقدام اللي جابهم وقربهم لنا ،،الي متي هذا العبث ، الي متي هذا السكوت علي هذا الاجرام الاجنبي ؟؟؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 23 ساعة
الاثيوبين مجرمين تصل جرائمهم لحد القتل فيما بينهم من اجل ريالات فما بالكم مع المواطنين
الله يكفينا شرهم ……………..
سؤال : ليش تخفون معالم وجهه ……… هل خوفا ان نعرفها ام ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سؤاااااااااااااال محير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 21 ساعة
خيبوا تعبه وقطوه بحر ، لابارك الله فيه ,,