مدير صندوق التنمية الزراعية يهنئ القيادة بذكرى البيعة

سعيد العجل(صدى):

رفع مدير عام صندوق التنمية الزراعية الأستاذ منير ين فهد السهلي باسمه ونيابة عن منسوبي الصندوق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله –، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي الملك المفدى مقاليد الحكم، مستشعرين بكل فخر ماتحقق من انجازات كبيرة في مسيرة التنمية والتطوير والاصلاح خلال السنوات الثلاث الماضية ومعربين عن الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للقطاع الزراعي.

وبهذه المناسبة أكد السهلي أن ذكرى البيعة تمثل فرصة لتأمل الإنجازات التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة مثمننا الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله في سبيل رفعة وتقدم بلادنا المباركة .

وأشار السهلي إلى أن صندوق التنمية الزراعية يعد شريك النجاح للقطاع الزراعي كونه أحد الروافد الحيوية التي تسهم بفعالية في مسيرة التنمية، حيث يعمل الصندوق باستمرار ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق المملكة بالتكامل مع توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ووفق رؤية المملكة 2030.

بلغت القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي المنصرم نحو 48.4 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الصرف على القروض المعتمدة من الصندوق منذ بداية السنة المالية الحالية أكثر من 613 مليون ريال .

وأختتم السهلي تصريحه بالقول: ” أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل العهد الزاهر لقيادتنا الرشيده، أيدها الله ” .