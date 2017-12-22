بالصور.. تعرف على أغلى 10 شاحنات ” بيك آب ” في العالم

متابعات(صدى):

بفضل تجهيزها بمحركات قوية وبأحدث التقنيات، تطورت شاحنات الـ ” بيك آب ” وأصبحت أكثر عملية ، حتى أن بعضها أصبح أكثر تكلفة من سيارات مرسيدس بنز وبي إم دبليو متوسطة الحجم.

ومع زيادة عدد المستخدمين الذين يشترون شاحنات الـ ” بيك آب ” كسيارات عائلية، أصبحت شركات صناعة السيارات تتنافس فيما بينها لتطوير هذه الشاحنات حتى لا تكون قوية فحسب، وإنما فاخرة أيضًا وتُشعر العائلة بالراحة.

وكلما زادت إمكانيات شاحانات الـ ” بيك آب ” زاد سعرها أيضًا، وفيما يلي تقرير نشره موقع ” cheatsheet ” يضم أغلى 10 شاحنات ” بيك آب ” في العالم.

10- جي إم سي سييرا 1500 دينالي

يبدأ سعرها من 52.305 ألف دولار، تحتوي على محرك “EcoTec3″ V8 سعة 5.3 لتر والذي يولد قوة 355 حصانًا.

9- شيفروليه سيلفرادو 2500 إتش دي هاي كنتري

يصل سعرها إلى 54.875 ألف دولار، وتأتي بخيارين من المحركات، الأول محرك V8 سعة 6 لترات، والذي يولد قوة 360 حصانًا، والثاني محرك دوراماكس ديزل V8 سعة 6.6 لتر، والذي يولد قوة 397 حصانًا.

8- رام 2500 باور واجون لارامي

يبدأ سعرها من 57.680 ألف دولار، وتتوافر بمحرك هيمي V8 سعة 6.4 لتر، والذي يولد قوة 410 أحصنة، وتتسم بقدرة على السحب تصل إلى نحو 3978 كيلوجرامًا.

7- رام 3500 ليميتد كرو كاب

Ram 3500 Limited Crew Cab 4X4

هي أقوى وأفخم الشاحنات التي تقدمها رام، وتتوافر شاحنة رام 3500 بالعديد من الأشكال التي يبدأ سعرها من 32.285 ألف دولار، إلا أن سعر ليميتد كرو كاب يصل إلى 59.170 دولار، والتي تتوافر بنوعين من المحركات الأول محرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر، والثاني 6 محركات كومينز تيربو ديزل سعة 6.7 لتر، والذي يُزيد سعر السيارة بنحو 8.995 ألف دولار.

6- شيفروليه سيلفرادو 3500 إتش دي

Chevrolet Silverado 3500HD High Country

تحتوي على خيارين من المحركات، الأول فورتك V8 سعة 6 لترات، والذي يولد قوة 360 حصانًا، والثاني محرك دوراماكس توربو ديزل V8 سعة 6.6، والذي يولد قوة 397 حصانًا، يبلغ ثمنها 59.260 ألف دولار.

5- جي إم سي سييرا 2500 إتش دي

GMC Sierra 2500 Denali HD

هي شاحنة أصغر قليلاً من جي إم سي سييرا 3500، يبدأ سعرها من 59.890 ألف دولار، وتحتوي على محرك فورتيك V8 سعة 6.6، والذي يولد قوة 360 حصانًا.

4- فورد إف-250 سوبر ديوتي بلاتينيوم

تتوافر فورد إف- 250 بعدة أشكال، إلا أن فورد إف-250 سوبر ديوتي بلاتينيوم هي الأغلى في هذه الفئة، إذ يبدأ سعرها من 62.310 ألف دولار، وهي بذلك أغلى من سيارة مرسيدس إي كلاس سيدان التي يبلغ ثمنها 52.150 ألف دولار.

تتوافر بخيارين من المحركات، الأول محرك V8 سعة 6.2 لتر، والذي يولد قوة 385 حصانًا، والمحرك الثاني سعة 6.7 لتر، والذي يولد قوة 440 حصانًا.

3- جي إم سي سييرا 3500 إتش دي

يصل سعرها إلى 66.125 ألف دولار، تحتوي على محرك تيربو ديزل V8 سعة 6 لترات، والذي يولد قوة 322 حصانًا، إضافة إلى ناقل حركة آلي 6 سرعات، و خاصية الحقن الإلكتروني للوقود، وتتسم بصندوق خلفي واسع وكبير.

2- فورد إف- 150 سوبر بلاتينيوم

تحتوي على محرك تربو مزودج سداسي الإسطوانات V6 سعة 3.5 لتر، يولد قوة 375 حصانًا، يبدأ سعر هذه الفئة من 60 ألف دولار، ويمكن أن يصل إلى 70 ألف دولار بالنسبة للراغبين في مزايا تضاهي الترف الموجود في سيارات مرسيدس.

1- فورد إف- 450 سوبر ديوتي بلاتينيوم

هي أغلى شاحنة ” بيك آب ” في العالم، يبدأ ثمنها من 77.325 ألف دولار، تحتوي على محرك بصمامين مكون من 8 أسطوانات بسعة 6.7 لتر، والذي يولد قوة تصل إلى 400 حصان.

كما تتوافر بها خاصية الحقن الإلكتروني للوقود، وعدد من الوسائد الهوائية الذكية الأمامية والخلفية، إضافة إلى ميزة نظام طوارئ SOS الذي يطلق إنذارًا صوتيًا بعد الحوادث.