الشبورة تغلق المجال الجوي ببرج العرب الدولي في مصر

القاهرة(صدى):

أغلق المجال الجوي أمام حركة الطائرات بمطار برج العرب غرب محافظة الإسكندرية في مصر، اليوم الجمعه، لساعات عدة، بسبب تعرضه لموجات من الشبورة، أدت لانعدام الرؤية، وتحويل مسار 6 طائرات قادمة من دول الخليج وأوروبا للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة.

وقالت المصادر الملاحية ، ” إن مطار برج العرب تعرض لموجات من الشبورة أدت لانعدام مستوى الرؤية، وغلق المطار أمام حركة الملاحة الجوية، حيث تم تحويل مسار 6 رحلات قادمة من دول الخليج وأوروبا للهبوط بمطار القاهرة.

وتشمل الرحلات المتأثرة بالشبورة، رحلات شركات طيران فلاى دبى رقم 173 والقادمة من دبى، و التركية رقم 696 من إسطنبول، وإيركايرو رقم 502 من الكويت، ومصر للطيران رقم 619 من الكويت، والعربية رقم 314 من الدمام، ورحلة شركة وطنية للطيران رقم 9331 والقادمة من الكويت، وتم إنزال ركاب بعض الرحلات إلى صالة الترانزيت لحين تحسن الأحوال الجوية ببرج العرب، بينما رفض ركاب بعض الرحلات النزول لحين تسفيرهم، وتم إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران فلاى دبى بالقاهرة، ونقلهم بسيارات أتوبيس للسفر إلى الإسكندرية.