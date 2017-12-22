فيديو مؤثر لمسجون يودع اسرته قبل إعدامه بلحظات
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمسجون وهو يودع أسرته قبل نقله لمكان إعدامه وظهرت طفلته الصغيرة تودعه دون أن تدري أنها لن تراه مرة أخرى.
يٌشار إلى أنه حكم على الرجل البالغ من العمر 30 عاما بالموت بالحقنة القاتلة بعد أن أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص عام 2015 بعد خلاف داخل صالة كاريوكي، أدى إلى مطاردة بالسيارات اشتعلت بعدها السيارة ومات ثلاثة بها محترقين.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22498 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان😢
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 24 ساعة
موقف مؤلم جدا جدا
لا حول ولا قوة الا بالله
القرشي[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 24 ساعة
بحكم عملي شفت عشرات المواقف إللي اصعب من كذا خاصة في اللحظات الأخيرة من تنفيذ شرع الله فيهم .
بصراحة هناك مواقف تدمي القلب لا استطيع نسيانها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 22 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24383 ] نشر منذ 22 ساعة
صادق أخوي القرشي
نعم المواقف كثيرة
والله يبعضهم وقت القصاص يوم ينزلونه
اركبه تصك فبعضها مو قادر يمشي
وبعضهم يبكي ويترجى وأمور كثيرة
أناظر له
وين راحت العنتريات والهيلمه وفكوني علية
ووالله لأذبحك
ووووووووووو
حركات أبطال الشوارع
الي بيأدبون خلق الله بسبب أو بدون سبب
ولا أنرزع ف السجن قلبها طلبات وتكفون وماكان قصدي
وياجماعتي روحوا كلموا هل المقتول
وشحذه فمواقع التواصل
باقي ثلاثين مليون
باقي عشرين مليون
باقي عشره مليون
باقي الف وميتين
باقي ريالين
وأشغال للناس
وخذلك مشااااهد من أمه وابوه
كان مصلي حافظ القرآن
تلقونه فاالصفوف الأولى باالمسجد
مايفتح للمذن باب المسجد الا هو وووووو
……..الخ
الله يصلح الحال بس.
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 22 ساعة
يالله يالله 💔💔احفظنا من شرور انفسنا ومن شر الشيطان وهذا موقف واحد واتعبنا حيل واشلون اللي دايم يناظر به المواقف الله يعينكم والله
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 21 ساعة
درس لكل مهايطي
قهوة المساء[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 21 ساعة
مشهد مؤلم…
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 20 ساعة
كل نفس ذائقه الموت
👸[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 18 ساعة
فمن لك غير الله يارب لا تجعلنا ننساك في رخائنا فتذكرنا في شدتنا .