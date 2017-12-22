فيديو مؤثر لمسجون يودع اسرته قبل إعدامه بلحظات

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو مؤثر لمسجون وهو يودع أسرته قبل نقله لمكان إعدامه وظهرت طفلته الصغيرة تودعه دون أن تدري أنها لن تراه مرة أخرى.

يٌشار إلى أنه حكم على الرجل البالغ من العمر 30 عاما بالموت بالحقنة القاتلة بعد أن أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص عام 2015 بعد خلاف داخل صالة كاريوكي، أدى إلى مطاردة بالسيارات اشتعلت بعدها السيارة ومات ثلاثة بها محترقين.