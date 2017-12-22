” العتولي ” تجذب إعلام كوريا تجاه انتحار جونغهيون

سول(صدى):

ظهرت الصحفية المحجبة أشواق العتولي، في جنازة الفنان الكوري جونغهيون؛ لتحكي تفاصيل وقائع عملية انتحاره.

وأقيمت الجنازة على مدار ثلاثة أيام في مستشفى آسان في العاصمة، وانجذبت الجهات الإعلامية الكورية نحو تواجد الصحفية و فريق إعلام عربي لتغطية الجنازة.

والجدير بالذكر أن جونغهيون كان على وشك الانتهاء من إعداد ألبومه المنفرد القادم والإعلان عن تاريخ إصداره، إلا أن تفاجأ جمهوره بانتحاره بعد معاناة قاسية مع الاكتئاب الحاد الذي لم يعلم به أحد من قبل.