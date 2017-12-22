نادي إرث الطلابي من جامعة عفت يزور المواقع التراثية والسياحية بالباحة

سعيد العجل(صدى):

قام نادي إرث الطلابي من جامعة عفت بزيارة لمنطقة الباحة وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة السياحة و التراث الوطني بالمنطقة وذلك لاستكشاف و توثيق بعض المواقع التراث المبني في المنطقة.

ويهدف نادي إرث على رفع الوعي بأهمية التراث العمراني المبني السعودي في كل مناطق المملكة العربية السعوية من خلال التوثيق و الدراسة و من ثم إعادة الأحياء بطرق حديثة و عصرية تتناسب مع متطلبات المجتمع و العصر. تم الزيارة بالتنسيق مع فرع الهيئة في المنطقة و مشرف النادي دكتور العمارة و التصميم المساعد في جامعة عفت د/ محمد باقادر و الاستاذة هداية عباس محاضرة في الجامعة و ١٠ من طالبات قسم العمارة و التصميم في الجامعة واوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري ان فريق نادي ارث الطلابي قام بزيارة عدد من المواقع التراثية مثل قرية ذي عين التراثية و قرية الاطاولة و قصر بن رقوش و غيره من المواقع التراثية تكللت الزيارة بالنجاح و عمل شراكة مبدائية بين فرع الهيئة و النادي في عمل مشاريع مستقبلية.

واشار الى أن الزيارة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الطلاب للتعرف على منطقة الباحة و ما تتمتع به من مواقع سياحية وتراثية بالإضافة الى تسليط الضوء على الجانب الحضاري الذى تحتويه المنطقة.